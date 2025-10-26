Đấu giá quyền sử dụng đất chọn nhà đầu tư dự án thương mại tại Ninh Bình

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Thiên Anh
26/10/2025, 19:13
Ngày 25/10/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình công bố đấu giá quyền sử dụng đất lần thứ ba để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú, thành phố Phủ Lý (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).
Hình thức đấu giá này đang được áp dụng như một cơ chế sàng lọc các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn.
Khu đất đấu giá có tổng diện tích 12.515,3 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ. Khu vực này nằm tại phường Quang Trung, tiếp giáp các tuyến đường Lê Hoàn (QL1A) và Ngô Quyền. Dự án được quy hoạch xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ gồm một tòa nhà cao tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35% cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 575 tỷ đồng.
Giá khởi điểm toàn bộ khu đất là 584.696.244.000 đồng. Trong đó, giá khởi điểm quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ là 141.318.154.000 đồng, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất là 443.378.090.000 đồng, phải hoàn trả cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền này vào ngân sách nhà nước và tài khoản hoàn trả theo quy định. Các nghĩa vụ tài chính phải được thực hiện đúng thời hạn, nếu không, kết quả đấu giá sẽ bị hủy theo quy định hiện hành.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính. Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20% tổng mức đầu tư, tương đương khoảng 115 tỷ đồng. Phần vốn huy động tối đa 80% tổng mức đầu tư, khoảng 460 tỷ đồng, phải có cam kết bảo lãnh không hủy ngang từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Khoản tiền đặt trước phải bằng 20% giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm.
Về kinh nghiệm, nhà đầu tư phải chứng minh đã thực hiện ít nhất một dự án loại 1 hoặc tương đương trong 5 năm gần đây. Dự án loại 1 có tổng vốn đầu tư tối thiểu 402,67 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tối thiểu 80,53 tỷ đồng. Dự án loại 2 và loại 3 được quy đổi tương ứng 0,7 và 0,5 dự án loại 1.
Nhà đầu tư phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch và tiến độ thực hiện, không vi phạm pháp luật về đất đai tại thời điểm đăng ký. Liên danh không được tham gia đấu giá, cá nhân phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế nếu trúng đấu giá. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 24/11/2025. Đây là một trong những phiên đấu giá có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản và tổ chức đầu tư trong và ngoài tỉnh.
