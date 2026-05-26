Ninh Bình có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng

Với quy mô diện tích hơn 1,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, dự án nhà ở xã hội Bích Đào được quy hoạch đồng bộ với khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, 2 tầng hầm cùng hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ thương mại hiện đại...

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bích Đào tại phố Bích Sơn, phường Hoa Lư.

Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 15.090m2 (trong đó, diện tích đất ở khoảng 5.675m2), dự án được quy hoạch đồng bộ gồm 1 khối chung cư nhà ở xã hội cao 23 tầng và 1 khối chung cư nhà ở thương mại cao 30 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng các hạng mục: sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.728 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Cảng Việt Nhật) hơn 345,6 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động khoảng 1.382,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Cụ thể: các thủ tục về đất đai, xây dựng dự kiến thực hiện trong quý 2 đến quý 3/2026; khối nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý 3/2028; khối nhà ở thương mại hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.313 căn hộ, gồm 1.005 căn hộ nhà ở xã hội và 308 căn hộ nhà ở thương mại. Các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là người thu nhập thấp khu vực đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bích Đào nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 28/3/2026; đồng thời, tạo điểm nhấn về phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện kiến trúc cảnh quan và kết nối đồng bộ khu vực trung tâm phường Hoa Lư.