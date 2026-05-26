Trang chủ Dự án

Ninh Bình có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/05/2026, 09:38

Với quy mô diện tích hơn 1,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, dự án nhà ở xã hội Bích Đào được quy hoạch đồng bộ với khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, 2 tầng hầm cùng hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ thương mại hiện đại...

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bích Đào tại phố Bích Sơn, phường Hoa Lư.

Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 15.090m2 (trong đó, diện tích đất ở khoảng 5.675m2), dự án được quy hoạch đồng bộ gồm 1 khối chung cư nhà ở xã hội cao 23 tầng và 1 khối chung cư nhà ở thương mại cao 30 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng các hạng mục: sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.728 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Cảng Việt Nhật) hơn 345,6 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động khoảng 1.382,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Cụ thể: các thủ tục về đất đai, xây dựng dự kiến thực hiện trong quý 2 đến quý 3/2026; khối nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý 3/2028; khối nhà ở thương mại hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.313 căn hộ, gồm 1.005 căn hộ nhà ở xã hội và 308 căn hộ nhà ở thương mại. Các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là người thu nhập thấp khu vực đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bích Đào nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 28/3/2026; đồng thời, tạo điểm nhấn về phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện kiến trúc cảnh quan và kết nối đồng bộ khu vực trung tâm phường Hoa Lư.

Đà Nẵng siết chặt quản lý, giám sát thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm

TP. Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác quản lý, giám sát thị trường bất động sản; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường. Kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở…

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND công bố danh mục 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn đọng kéo dài…

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Với quy mô sử dụng đất hơn 628 ha và tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, Khu Công nghệ cao Hà Nam được kỳ vọng trở thành điểm đến mới thu hút các dự án công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Ninh Bình trong giai đoạn tới.

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

Trên diện tích 1,53 ha tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân với quy mô 2 tòa nhà ở xã hội 14 tầng cùng khu nhà thương mại thấp tầng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Trước việc gia tăng hoạt động môi giới, quảng cáo và giao dịch nhà ở xã hội không đúng quy định, các địa phương đang tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện pháp lý, đồng thời kiểm soát hành vi đầu cơ, thổi giá và thu chênh lệch trái phép…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

