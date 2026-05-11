Ninh Bình: Sẽ triển khai siêu dự án 5 tỷ USD vào cuối năm 2026

Thiên Anh

11/05/2026, 09:56

Kế hoạch phát triển siêu dự án tổ hợp với tổng vốn đầu tư 128.000 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD) sẽ được triển khai trên diện tích 1.000 hecta tại Ninh Bình...

Phối cảnh Công viên chủ đề tại dự án

Dự án dự kiến khởi công vào cuối năm nay, được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần củng cố vị thế địa phương trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Với quy mô hơn 1.000 ha, siêu tổ hợp được xem là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh Ninh Bình đang theo đuổi. Tập đoàn Thaigroup, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chí Kiên, đang từng bước khẳng định tham vọng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản du lịch – giải trí, sau nhiều năm phát triển trong các ngành cốt lõi như xây lắp và sản xuất vật liệu.

Phối cảnh dự án

THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ VÀ KỲ QUAN GIẢI TRÍ

Điểm nhấn của siêu tổ hợp chính là "Thành phố không ngủ" và tổ hợp vui chơi giải trí được định hướng trở thành điểm đến biểu tượng mới của châu Á. Lấy cảm hứng từ những mô hình thành công toàn cầu như Disneyland hay Universal Studios, dự án được kỳ vọng tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất Cố đô.

Trong khuôn khổ Đề án phát triển Kinh tế Ban đêm của Chính phủ, tổ hợp sẽ tiên phong phát triển chuỗi hoạt động về đêm đa dạng, bao gồm show diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng và âm nhạc cùng phố ẩm thực sầm uất. Đặc biệt, đường đua Formula 1 (F1) đạt tiêu chuẩn FIA dài 6 km/vòng được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận diện mới, thu hút giới mộ điệu tốc độ toàn cầu.

Bên cạnh đó, Học viện bóng đá quốc tế theo mô hình Tây Ban Nha và Nhật Bản cũng nằm trong quy hoạch, hướng tới mục tiêu đào tạo tài năng bóng đá trẻ không chỉ cho Ninh Bình mà cho cả nền thể thao Việt Nam.

Đường đua xe F1

Một trong những mục tiêu cấp thiết của siêu tổ hợp là bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho Ninh Bình. Với quy mô từ 15.000 đến 20.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng, dự án hứa hẹn giải quyết "cơn khát" phòng ốc khi địa phương đã đón tới 19,4 triệu lượt khách trong năm 2025.

Hệ sinh thái khép kín bao gồm khách sạn, trung tâm hội nghị, phố đi bộ và trung tâm thương mại được quy hoạch đồng bộ nhằm kéo dài thời gian lưu trú trung bình của du khách lên 4-5 ngày, thay vì chỉ ghé thăm trong ngày như hiện trạng. Đây cũng là đòn bẩy giúp Ninh Bình đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chuyển mình từ mô hình du lịch di sản thuần túy sang điểm đến trải nghiệm và giải trí đẳng cấp quốc tế.

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC "ÔNG LỚN" TOÀN CẦU

Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, siêu tổ hợp dự kiến mang lại những tác động kinh tế – xã hội sâu rộng. Theo tính toán sơ bộ, riêng tiền sử dụng đất đóng góp cho ngân sách Nhà nước đã lên tới hơn 35.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực đáng kể để địa phương tái đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội. Dự án cũng cam kết tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương.

Dự án dự kiến cung cấp 15000 - 20.000 phòng lưu trú đẳng cấp

Tầm nhìn của dự án không dừng lại ở một điểm đến đơn lẻ, mà còn hướng tới góp phần hiện thực hóa chiến lược "Đô thị di sản thiên niên kỷ" mà tỉnh Ninh Bình đang theo đuổi.

Để hiện thực hóa tham vọng xây dựng điểm đến biểu tượng châu Á, Thaigroup đã chọn mặt gửi vàng vào các đối tác thiết kế hàng đầu thế giới. Hai tên tuổi được lựa chọn là POPULOUS – tập đoàn với hơn 40 năm kinh nghiệm, từng thực hiện hơn 3.500 dự án với tổng giá trị trên 60 tỷ USD – và SOM, đơn vị kiến trúc lừng danh đứng sau những siêu công trình như Burj Khalifa (Dubai) hay One World Trade Center (New York). Sự góp mặt của những đối tác tầm cỡ này khẳng định quy mô và tiêu chuẩn quốc tế mà dự án hướng tới.

Siêu tổ hợp tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo, cùng địa phương viết tiếp câu chuyện di sản bằng một chương mới đầy tham vọng và bản sắc.

Từ khóa:

đề án phát triển kinh tế ban đêm đô thị di sản thiên niên kỷ du lịch Ninh Bình Formula 1 Ninh Bình hợp tác chiến lược quốc tế khách sạn cao cấp Ninh Bình Nguyễn Chí Kiên siêu tổ hợp Ninh Bình Thaigroup Thành phố không ngủ

