Ninh Bình: Sẽ triển khai siêu dự án 5 tỷ USD vào cuối năm 2026
Thiên Anh
11/05/2026, 09:56
Kế hoạch phát triển siêu dự án tổ hợp với tổng vốn đầu tư 128.000 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD) sẽ được triển khai trên diện tích 1.000 hecta tại Ninh Bình...
Dự án dự
kiến khởi công vào cuối năm nay, được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần củng cố vị thế địa phương
trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Với quy
mô hơn 1.000 ha, siêu tổ hợp được xem là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa
mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh Ninh Bình đang theo đuổi. Tập
đoàn Thaigroup, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chí Kiên, đang từng
bước khẳng định tham vọng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản du lịch – giải
trí, sau nhiều năm phát triển trong các ngành cốt lõi như xây lắp và sản xuất
vật liệu.
THÀNH PHỐ
KHÔNG NGỦ VÀ KỲ QUAN GIẢI TRÍ
Điểm nhấn
của siêu tổ hợp chính là "Thành phố không ngủ" và tổ hợp vui chơi
giải trí được định hướng trở thành điểm đến biểu tượng mới của châu Á. Lấy cảm
hứng từ những mô hình thành công toàn cầu như Disneyland hay Universal Studios,
dự án được kỳ vọng tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất Cố đô.
Trong
khuôn khổ Đề án phát triển Kinh tế Ban đêm của Chính phủ, tổ hợp sẽ tiên phong
phát triển chuỗi hoạt động về đêm đa dạng, bao gồm show diễn thực cảnh, lễ hội
ánh sáng và âm nhạc cùng phố ẩm thực sầm uất. Đặc biệt, đường đua Formula 1
(F1) đạt tiêu chuẩn FIA dài 6 km/vòng được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận
diện mới, thu hút giới mộ điệu tốc độ toàn cầu.
Bên cạnh
đó, Học viện bóng đá quốc tế theo mô hình Tây Ban Nha và Nhật Bản cũng nằm
trong quy hoạch, hướng tới mục tiêu đào tạo tài năng bóng đá trẻ không chỉ cho
Ninh Bình mà cho cả nền thể thao Việt Nam.
Một trong
những mục tiêu cấp thiết của siêu tổ hợp là bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp
cho Ninh Bình. Với quy mô từ 15.000 đến 20.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng,
dự án hứa hẹn giải quyết "cơn khát" phòng ốc khi địa phương đã đón
tới 19,4 triệu lượt khách trong năm 2025.
Hệ sinh
thái khép kín bao gồm khách sạn, trung tâm hội nghị, phố đi bộ và trung tâm
thương mại được quy hoạch đồng bộ nhằm kéo dài thời gian lưu trú trung bình của
du khách lên 4-5 ngày, thay vì chỉ ghé thăm trong ngày như hiện trạng. Đây cũng
là đòn bẩy giúp Ninh Bình đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chuyển mình từ mô hình
du lịch di sản thuần túy sang điểm đến trải nghiệm và giải trí đẳng cấp quốc
tế.
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC "ÔNG LỚN" TOÀN CẦU
Không chỉ
thay đổi diện mạo đô thị, siêu tổ hợp dự kiến mang lại những tác động kinh tế –
xã hội sâu rộng. Theo tính toán sơ bộ, riêng tiền sử dụng đất đóng góp cho ngân
sách Nhà nước đã lên tới hơn 35.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực đáng kể để địa
phương tái đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội. Dự án cũng cam kết tạo ra hàng
chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương.
Tầm nhìn
của dự án không dừng lại ở một điểm đến đơn lẻ, mà còn hướng tới góp phần hiện
thực hóa chiến lược "Đô thị di sản thiên niên kỷ" mà tỉnh Ninh Bình
đang theo đuổi.
Để hiện
thực hóa tham vọng xây dựng điểm đến biểu tượng châu Á, Thaigroup đã chọn mặt
gửi vàng vào các đối tác thiết kế hàng đầu thế giới. Hai tên tuổi được lựa chọn
là POPULOUS – tập đoàn với hơn 40 năm kinh nghiệm, từng thực hiện hơn 3.500 dự
án với tổng giá trị trên 60 tỷ USD – và SOM, đơn vị kiến trúc lừng danh đứng
sau những siêu công trình như Burj Khalifa (Dubai) hay One World Trade Center
(New York). Sự góp mặt của những đối tác tầm cỡ này khẳng định quy mô và tiêu
chuẩn quốc tế mà dự án hướng tới.
Siêu tổ
hợp tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo, cùng địa phương
viết tiếp câu chuyện di sản bằng một chương mới đầy tham vọng và bản sắc.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: