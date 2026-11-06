Ninh Bình tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trong tháng 11

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Ninh Bình dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trong tháng 11/2026...

Ảnh minh họa: Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình

Theo Kế hoạch số 357/KH-UBND của UBND tỉnh, chuỗi hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, tôn vinh các giá trị truyền thống và tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng đời sống văn hóa. Các chương trình cũng được tổ chức gắn với việc giới thiệu di sản, cảnh quan và con người Ninh Bình tới du khách.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/11 tại khu vực Công viên văn hóa Sun Urban City, phường Hà Nam. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình.

Trong các ngày tiếp theo, tỉnh dự kiến tổ chức lễ hội đường phố, đêm âm nhạc truyền thống và chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju tại Ninh Bình. Một số hoạt động sẽ được thực hiện khi bảo đảm điều kiện kinh phí xã hội hóa. Chương trình còn có Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026, Giải chạy Tràng An Marathon cùng các hoạt động thể thao khác.

Trong tuần lễ chính, chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam – Hội tụ và lan tỏa” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại phường Hoa Lư. Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 tại Nhà văn hóa 3-2, phường Nam Định. Cùng thời gian này, người dân và du khách có thể tiếp cận các hoạt động trưng bày chuyên đề cổ vật, tọa đàm về công tác quản lý cổ vật, đào tạo nhân lực giám định cổ vật và triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình – Tuyệt sắc miền di sản”.

Các hoạt động không chỉ tập trung tại những địa điểm tổ chức chương trình cấp tỉnh. Tại thôn, tổ dân phố và khu dân cư, các địa phương được khuyến khích tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với văn nghệ, thể thao, vui chơi và giao lưu. Cách tổ chức có thể điều chỉnh theo điều kiện, đặc điểm và thế mạnh của từng địa bàn, tạo cơ hội để cộng đồng cùng tham gia và thụ hưởng.

Tỉnh cũng khuyến khích mở cửa miễn phí, hướng dẫn tham quan các di tích lịch sử – văn hóa do địa phương quản lý trong Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Các cơ sở giáo dục được khuyến khích tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu di sản, nghệ thuật dân gian và văn hóa truyền thống, qua đó giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa nơi mình sinh sống.

Ở lĩnh vực du lịch, Sở Du lịch được giao phối hợp với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp triển khai hoạt động quảng bá, xúc tiến; giới thiệu các điểm đến, tour tuyến về văn hóa, di sản, sinh thái và du lịch cộng đồng. Hình ảnh, văn hóa, con người và thương hiệu du lịch Ninh Bình dự kiến được lồng ghép trong các chương trình, hội chợ và sự kiện trong nước, quốc tế.