NLG muốn chi 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) mới đây đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, NLG sẽ mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, nguồn trích từ lợi nhuận chưa phân phối (theo BCTC quý 3/2022, NGC có hơn 2.171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.)



Chốt phiên giao dịch ngày 18/11, giá cổ phiếu NLG giảm 6,57% xuống còn 21.550 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Nam Long có thể mua khoảng 46,4 triệu cổ phiếu quỹ.

Mới đây, NLG thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 5% bằng tiền (01 cổ phiếu nhân 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 1/12 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/12/2022. Với 384 triệu cổ phiếu lưu hành, Nam Long dự kiến sẽ chi 192 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Được biết, ông Nguyễn Huy Đức - Giám đốc tài chính và ông Nguyễn Xuân Ngọc - Tổng giám đốc đăng ký mua lần lượt 100.000 cổ phiếu và 250.000 cổ phiếu NLG, nhằm đầu tư từ ngày 18/11-17/12/2022.

Đồng thời, bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt, người phụ trách quản trị công ty đăng ký mua 30.000 cổ phiếu NLG; ông Phạm Đình Huy - Giám đốc đầu tư đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu NLG , nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 23/11-22/12/2022;

Về kết quả kinh doanh, NLG cho biết doanh thu thuần của NLG trong quý 3/2022 đạt 882 tỷ đồng (+484% YoY so với mức cơ sở thấp của quý 3/2021) nhờ bàn giao dự án Akari City Giai đoạn 1 (GĐ1) và Southgate; tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS giảm 97% YoY đạt 7,9 tỷ đồng chủ yếu do thu nhập tài chính thấp hơn so với khoản lãi phi tiền mặt trị giá 362 tỷ đồng từ việc đánh giá lại việc hợp nhất CTCP Southgate vào quý 3/2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu thuần của NLG tăng 244% YoY đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi ghi nhận bàn giao Akari City GĐ 1 và doanh thu hợp nhất từ Southgate (bắt đầu được ghi nhận vào doanh thu vào cuối quý 3/2021). Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) 9T 2022 của NLG tăng 95% YoY chủ yếu do chi phí bán hàng được ghi nhận từ việc bàn giao dự án và cao hơn 21% so với dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9T 2022 đạt 119 tỷ đồng (-83% YoY).

Doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2022 của NLG lần lượt hoàn thành 50% và 11% dự báo cả năm của chúng tôi. Các thủ tục pháp lý để NLG đủ điều kiện ghi nhận bàn giao dự án Cần Thơ và bán cổ phần tại dự án Paragon có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến của chúng tôi, cùng với chi phí SG&A cao hơn dự kiến trong 9T 2022 khiến chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm là 1,1 nghìn tỷ đồng (+5% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng lưu ý rằng việc bán cổ phần tại dự án Paragon dự kiến đóng góp khoảng 20% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2022 của chúng tôi.

Đối với kết quả bán hàng, NLG ghi nhận doanh số bán hàng 1,5 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2022, được đóng góp từ các dự án Akari City GĐ 2 và Southgate.



Doanh số bán hàng trong 9T 2022 của NLG đạt 8,0 nghìn tỷ đồng - không bao gồm 1,9 nghìn tỷ đồng tại dự án Izumi City được ghi nhận vào cuối năm 2021 - với Akari City GĐ 2 đóng góp 36%, Mizuki Park GĐ 2 & 3 đóng góp 35%, Southgate đóng góp 28% và dự án Cần Thơ đóng góp phần còn lại.



Theo VCSC, doanh số bán hàng 9T 2022 của NLG tăng 58% YoY và hoàn thành 82% dự báo cả năm của chúng tôi là 9,7 nghìn tỷ đồng (+10% YoY). Mặc dù tổng doanh số bán hàng 9T 2022 của Akari City GĐ 2 và Southgate vượt 9% dự báo cả năm của chúng tôi, nhưng chúng tôi nhận thấy việc mở bán đợt tiếp theo cho dự án Cần Thơ và Izumi City đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây của chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng một phần là do tiến độ pháp lý và một số thách thức mà thị trường BĐS đang gặp phải. Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán hàng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.