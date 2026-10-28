Nợ chính phủ tại châu Âu qua một biểu đồ

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tổng nợ chính phủ của Liên minh châu Âu (EU) đạt 15,95 nghìn tỷ euro trong quý 2/2026, tương đương 82,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tuy nhiên, gánh nặng nợ giữa các nước thành viên chênh lệch khá lớn...

Dựa trên dữ liệu từ Eurostat, đồ họa thông tin dưới đây so sánh tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của 27 nước thành viên EU trong quý 2/2026 với mức trung bình của toàn khối.

Tính theo USD, tổng nợ chính phủ của EU trong quý 2/2026 vào khoảng 18,2 nghìn tỷ USD. Theo cách tính của Eurostat, nợ chính phủ là tổng các khoản nợ phải trả của khu vực chính phủ, sau khi loại trừ các khoản vay nợ lẫn nhau giữa các cơ quan chính phủ. Mỗi khoản nợ được ghi nhận theo số tiền gốc phải trả khi đến hạn, không theo giá trị giao dịch trên thị trường.

Hy Lạp có tỷ lệ nợ chính phủ cao nhất EU, ở mức 140,8% GDP, nhỉnh hơn một chút so với mức 139,9% của Italy. Xếp ngay sau là Pháp, với nợ chính phủ tương đương 119,1% GDP.

Bỉ và Tây Ban Nha cũng có tỷ lệ nợ vượt 100% GDP, lần lượt ở mức 110,2% và 101,4%. Như vậy, EU có 5 nước có nợ chính phủ lớn hơn cả quy mô nền kinh tế.

Bồ Đào Nha và Phần Lan tuy chưa vượt ngưỡng 100% nhưng vẫn có tỷ lệ nợ cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU, lần lượt ở mức 92,5% và 90,2%.

Mức nợ cao cùng tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài đã thu hẹp dư địa tài khóa của nhiều chính phủ. Điều này đặt ra câu hỏi các nước sẽ huy động nguồn lực từ đâu để đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng và những lĩnh vực quan trọng khác cho tăng trưởng dài hạn.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ nợ chính phủ của Đức ở mức 63,4% GDP, thấp hơn mức trung bình của EU và thấp hơn nhiều so với Pháp và Italy.

Nhiều nước thành viên khác cũng duy trì tỷ lệ nợ dưới 50% GDP. Cụ thể, tỷ lệ này ở Thụy Điển và Ireland cùng là 35,3%, ở Hà Lan là 43,7%, còn Cộng hòa Séc và Lithuania cùng là 43,8%. Malta, Latvia và Cyprus lần lượt ở mức 47%, 48,1% và 48,5%.

Thấp nhất EU là Estonia, với nợ chính phủ chỉ tương đương 26,1% GDP. Tiếp theo là Đan Mạch với 27,1%, Luxembourg 28,2% và Bulgaria 28,7%.