Nơi cắt giảm lao động, nơi đẩy mạnh tuyển dụng

Trong thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp bị thiếu, cắt giảm đơn hàng, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng lớn tới thu nhập, đời sống của nhiều người lao động.

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), việc cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm dụng lao động. Tình trạng này cũng chủ yếu xảy ra tại doanh nghiệp lớn trong các ngành gỗ, dệt may, da dày, do có tình trạng giảm đơn hàng và hàng hóa không xuất đi được các thị trường. Theo thống kê, TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang là những địa phương có đông lao động bị ngừng việc, giảm giờ làm.

Tuy nhiên, bên cạnh việc cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp lớn do thiếu đơn hàng, tình hình kinh tế khó khăn, số lao động nghỉ việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng, thì ngay tại chính những địa phương này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn cao, đây là cơ hội việc làm cho người lao động ở những tháng cuối năm.

Chẳng hạn như ở An Giang, mặc dù số lao động bị giảm và dự kiến giảm là khoảng hơn 4.000 lao động, nhưng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong 3 tháng tới khoảng hơn 5.400 lao động, chủ yếu ở ngành dệt may – da giày (71,3 %) và một số ngành như chế biến thủy sản (hơn 20%)…

Tại TP.HCM, theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, dù lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp tính đến thời điểm này tăng 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm vẫn cao, các doanh nghiệp ở TP.HCM cần hơn 43.000 lao động. Đây cũng là cơ hội cho người lao động mất việc có thể tìm công việc mới.

Tại phía Bắc, thị trường lao động Hà Nội vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực từ việc tăng tuyển dụng của các doanh nghiệp. Đơn cử, tại phiên giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ cuối tuần qua vẫn ghi nhận gần 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 1.600 việc làm, tuyển sinh, xuất khẩu lao động, với đa dạng vị trí ngành nghề, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất, tư vấn du học, xuất khẩu lao động, siêu thị, bất động sản…

Các ngành nghề có số chỉ tiêu tuyển dụng lớn như kinh doanh – marketing, công nhân sản xuất, nhân viên partime, thu ngân, quản lý, bán hàng – chăm sóc khách hàng, công nhân may, bảo vệ, lái xe – giao nhận, xuất khẩu lao động…

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tuyển tuyển lao động.

Bà Trịnh Thị Thơ, Trưởng phòng Tuyển dụng và đào tạo Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen, cho biết với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, đơn vị này đang dự kiến tuyển dụng 50 chỉ tiêu vị trí quản lý bộ phận, trưởng bếp, nhân viên kế toán, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ, nhân viên phụ bếp.

Ở doanh nghiệp khác, bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Giám đốc kinh doanh Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, nhận định đây là khoảng thời gian cao điểm phục vụ khách hàng của các khách sạn 5 sao tại Hà Nội, vì vậy công suất sử dụng phòng và các dịch vụ liên quan tới hội nghị, tiệc tổng kết là rất cao. Hiện đơn vị này đang cần tuyển dụng lao động thời vụ, ưu tiên người đã có kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực khách sạn. Theo bà Loan, năm nay nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ dự kiến sẽ tăng cao hơn trước đây.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Airtech Thế Long (chuyên về thiết bị làm lạnh) cũng thông tin, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm, trong đó, ưu tiên người lao động ứng tuyển vào các vị trí trưởng phòng và giám đốc, với mức lương cứng lên tới 30 - 40 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, do là chi nhánh của một doanh nghiệp Nhật Bản, công ty cũng mong muốn có thể tìm kiếm được ứng viên thông thạo tiếng Nhật, chịu được áp lực về mở rộng thị trường, tăng doanh số.

Bà Đặng Vân, đại diện một đơn vị chuyên về lĩnh vực kinh doanh đồ ăn nhanh cũng cho biết, thông thường vào cuối năm, hoạt động kinh doanh, buôn bán của siêu thị trở nên nhộn nhịp hơn, đây là lúc cao điểm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, do đó công ty đang cần tuyển bổ sung, tuyển mới một số lượng lớn lao động.

Hiện đơn vị này mong muốn tuyển dụng thêm 20 vị trí việc làm gồm: Nhân viên tuyển dụng; thu ngân; bán hàng; kho vận; kế toán; lắp đặt kiêm bảo hành... Mức lương cho các vị trí việc làm này dao động trong khoảng 6 - 12 triệu đồng/tháng, ngoài lương, người lao động sẽ được hỗ trợ thêm các khoản tiền trợ cấp, tiền ăn theo năng suất, hiệu quả công việc.