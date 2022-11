Khó tuyển lao động cuối năm, “điệp khúc” đến hẹn lại lên

Cuối năm là thời điểm hoạt động, sản xuất kinh doanh bước vào mùa cao điểm, vì thế nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng cao hơn. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc tuyển dụng trong bối cảnh cuối năm là không dễ dàng.

KHÓ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG DÙ NHU CẦU TĂNG CAO

Là đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng lớn, bà Lê Thị Hồng Minh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Coway (chuyên kinh doanh máy lọc nước, máy lọc không khí) cho biết, từ nay đến cuối năm doanh nghiệp đang cần tuyển khoảng 20 nhân viên kinh doanh, các vị trí trưởng – phó phòng kinh doanh. Việc tuyển dụng cũng sẽ tiếp tục cho kế hoạch sang năm 2023 để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường không chỉ tại Hà Nội mà còn mở rộng sang các tỉnh khác.

Theo bà Minh, là thương hiệu mới về Việt Nam bước sang năm thứ hai, nên đơn vị này đang có rất nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên, nhất là nhân viên kinh doanh luôn tuyển dụng liên tục, yêu cầu đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên, không cần nhiều kinh nghiệm vì doanh nghiệp có thể bồi dưỡng đào tạo thêm. Mức thu nhập bình quân từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tốt, cộng với thưởng doanh số, thưởng tháng, thưởng quý có thể đạt mức 60 – 70 triệu đồng.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn song bà Minh thừa nhận việc tuyển dụng cuối năm không dễ dàng, do ít người lao động tìm việc vào thời điểm này. “Thông thường người lao động sẽ cố làm hết năm để nhận thưởng Tết. Cơ chế tuyển dụng và giữ người của các doanh nghiệp về cơ bản là như nhau, song quan trọng là nhà tuyển dụng phải cho người lao động thấy được chế độ lương, thưởng hấp dẫn, hoa hồng cao và cơ hội thăng tiến rõ ràng”, bà Minh nhấn mạnh.

Ở phía đơn vị kết nối nhân lực cho các doanh nghiệp, bà Đỗ Thùy Linh, Giám đốc tuyển dụng Công ty Cổ phần kết nối nhân lực Worklink Việt Nam đánh giá, cuối năm rơi vào cao điểm Tết, do đó sau một năm làm việc người lao động đều mong muốn nhận được thưởng, nên chuyển việc là điều các ứng viên chưa ưu tiên mà thường sẽ để qua Tết.

Qua theo dõi, bà Linh cho biết, đơn vị này nhận thấy tất cả các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, đặc biệt là mảng sản xuất đang rất thiếu người. “Nhiều đơn vị do yêu cầu vừa mở rộng sản xuất sau dịch, vừa có kế hoạch mới trong năm tới nên cần rất nhiều nhân sự. Chúng tôi vẫn đang triển khai tuyển dụng để cung ứng nhân lực, đặc biệt cho các công ty nước ngoài”, bà Linh thông tin.

Lao động đăng ký thông tin tuyển dụng. Ảnh - N.Dương.

Ở góc độ đơn vị kết nối tuyển dụng, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, từ nay đến cuối năm 2022, về mặt bằng chung thị trường lao động Hà Nội vẫn sôi động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao.

“Đây cũng là quy luật chung của thị trường, do thời điểm cuối năm tập trung những những ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, do yêu cầu về việc hoàn thiện các đơn hàng nên việc tuyển dụng và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cũng có những sự sôi động nhất định, số lượng tăng hơn so với những tháng trước đây”, ông Thành đánh giá.

Theo ông Thành, do những tác động của bối cảnh quốc tế cũng như tình hình diễn biến của dịch Covid-19, việc thiếu hụt lao động là có xảy ra, song chỉ cục bộ ở một số lĩnh vực, ngành nghề. “Chúng tôi nhận thấy trên thị trường lao động Hà Nội vẫn đang tiếp tục có những xu hướng tuyển dụng liên tục đáp ứng cho nhu cầu hoạt động cuối năm”, ông Thành nhận định.

CẢNH GIÁC TRƯỚC CHIÊU TUYỂN DỤNG “VIỆC NHẸ, LƯƠNG CAO”

Trong bối cảnh tuyển dụng lao động khó khăn, ông Vũ Quang Thành cho rằng, doanh nghiệp cần đưa ra các chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút ứng viên. “Dịp cuối năm, mối quan tâm nhất của người lao động luôn là thu nhập, sau đó mới đến môi trường, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp”, ông Thành nhìn nhận.

Căn cứ thực tế này, ông Thành cho biết, khi tiếp nhận các đơn hàng tuyển dụng từ phía doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tập trung tư vấn kỹ hơn về các vị trí việc làm, chế độ, quyền lợi, mức thu nhập chi trả để tăng hiệu quả kết nối giữa hai bên, đảm bảo mức lương tương xứng trên thị trường.

Theo ông Thành, qua thực tế thì các doanh nghiệp hiện nay đều cơ bản đưa ra những chính sách đãi ngộ, lương, thưởng hết sức tích cực và cạnh tranh để thu hút ứng viên. “Chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp đã có sự nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra mức chi trả lương phù hợp với mặt bằng chung trên địa bàn. Đây cũng là cách thức mà các doanh nghiệp đang áp dụng để giữ chân người lao động làm việc lâu dài trong doanh nghiệp”, ông Thành chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lớn. Ảnh - N.Dương.

Nhiều cơ hội việc làm “bùng nổ” vào thời điểm cuối năm cũng kéo theo những hình thức lừa đảo tuyển dụng. Về vấn đề này, ông Thành thừa nhận, hiện nay bên cạnh những vị trí việc làm chính thống thì thông qua hệ thống các trang mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều vị trí việc làm ảo. Nhiều cá nhân, kể cả tổ chức đã lợi dụng những hình thức hoạt động này để lừa đảo người lao động.

“Trong bối cảnh đó, người lao động nên hết sức chú ý, khi xác định tìm kiếm vị trí việc làm tại doanh nghiệp nào cần tìm hiểu thật kỹ về doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, điều kiện làm việc, yêu cầu, chế độ và quyền lợi xung quanh vị trí việc làm đó. Cũng cần quan tâm đến tính chất làm việc là lâu dài, có thời hạn hay part time. Đặc biệt, tất cả những yếu tố liên quan đến quyền lợi cần tìm hiểu hết sức chu đáo trước khi có những hoạt động tiếp theo như được tuyển dụng thì phải có ký kết hợp đồng, được tham gia trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp”, ông Thành khuyến cáo.

Bên cạnh đó, nếu chưa yên tâm, người lao động nên đến trực tiếp tại hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để được giới thiệu việc làm. “Hà Nội hiện có 15 điểm sàn việc làm, chúng tôi có các cán bộ hỗ trợ để tư vấn cho người lao động, thông tin về những doanh nghiệp đang đăng tuyển qua trung tâm. Qua đó, giúp người lao động khi đăng ký tuyển dụng, tham gia vào thị trường lao động cuối năm sẽ tìm được việc làm có tính ổn định cao nhất”, ông Thành thông tin.

Về vấn đề này, ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng cho rằng, dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng rất lớn, vì vậy người lao động nên cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước những công việc, đặc biệt là những việc làm thêm tại nhà, lương cao, bởi nếu quá tin tưởng vào những công việc như vậy, người lao động có thể trở thành nạn nhân của bẫy việc làm.

Bên cạnh đó, người lao động nên tìm hiểu kỹ thông tin, vị trí tuyển dụng và chính doanh nghiệp trước khi ứng tuyển, nhất là các hình thức ký hợp đồng, chế độ và quyền lợi.