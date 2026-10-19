Nỗi lo nợ công khiến chứng khoán Pháp ngày càng tụt lại so với các thị trường châu Âu

Lo ngại về tài chính công và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới khiến nhà đầu tư ngày càng dè dặt với cổ phiếu Pháp. Kết quả là chứng khoán Pháp tụt lại xa nhất so với các thị trường châu Âu khác kể từ năm 2010…

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Kể từ đầu tháng 8, chỉ số CAC 40, thước đo chính của thị trường chứng khoán Pháp, đã giảm mạnh. Lo ngại về tính bền vững của nợ công châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp, sau đó lan sang cổ phiếu và các tài sản khác. Tính từ đầu năm 2026, chứng khoán Pháp giảm 3%, trong khi chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường chứng khoán châu Âu, tăng hơn 7%.

“Chứng khoán Pháp từng có mức định giá cao hơn phần còn lại của châu Âu, nhưng tình hình đã thay đổi”, ông Kevin Thozet, thành viên ủy ban đầu tư của công ty quản lý tài sản Carmignac của Pháp, nhận định với tờ báo Financial Times.

Ông Thozet cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn năm 2024 là thời điểm cổ phiếu Pháp ở hầu hết các nhóm ngành bắt đầu kém hơn so với các thị trường khác ở châu Âu. Từ mùa hè năm nay, khoảng cách này càng nới rộng.

Giới đầu tư cho rằng chứng khoán Pháp khó có thể sớm bắt kịp các thị trường khác. Theo ông Emmanuel Cau, giám đốc bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Âu tại ngân hàng Barclays, cổ phiếu Pháp sẽ rất khó thu hút nhà đầu tư trong những tuần tới.

“Các cuộc đàm phán ngân sách hiện nay và cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027 khiến triển vọng thị trường thiếu rõ ràng và khó duy trì ổn định”, ông Cau chỉ ra.

NHÓM NGÀNH CHỦ LỰC ĐỒNG LOẠT CHỊU SỨC ÉP

Đợt bán tháo trái phiếu gây bất lợi đặc biệt lớn cho chứng khoán Pháp, vốn đã gặp khó do tỷ trọng cao của các ngành đang chịu nhiều sức ép như hàng xa xỉ và sản xuất ô tô. Trong đợt giảm điểm gần đây, nhóm cổ phiếu ngân hàng sụt mạnh nhất, khiến thị trường càng thêm chịu áp lực.

Trong nửa đầu năm nay, cổ phiếu ngân hàng Pháp tăng theo đà chung của nhóm ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, đà tăng chấm dứt khi nhà đầu tư ồ ạt bán trái phiếu chính phủ Pháp. Những tuần gần đây, áp lực bán còn lan sang thị trường trái phiếu của các nước khác trong khu vực đồng euro (Eurozone).

Nguyên nhân là các ngân hàng Pháp đang nắm giữ lượng lớn trái phiếu chính phủ của nhiều quốc gia trong khu vực. Nhà đầu tư lo ngại diễn biến bất lợi trên thị trường trái phiếu có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế, từ đó làm suy giảm chất lượng các khoản cho vay của ngân hàng.

Kể từ đầu tháng 8, cổ phiếu ngân hàng Societe Generale đã giảm hơn 20%, còn cổ phiếu ngân hàng BNP Paribas mất 19%. Đồng thời, đồng euro giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2025 so với cả bảng Anh và USD.

“Mua cổ phiếu ngân hàng Pháp lúc này là việc chỉ dành cho người can đảm. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người dám làm vậy”, ông Thozet đến từ Carmignac nhận xét.

Nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ, một trong những nhóm có tỷ trọng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Pháp, cũng giảm mạnh trong năm nay khi nhu cầu hàng cao cấp suy yếu suốt nhiều năm, gây sức ép lên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của các tập đoàn LVMH, Hermes và Kering đều mất hơn 25%.

Bên cạnh đó, các hãng xe lớn của Pháp như Stellantis và Renault vừa chịu tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Stellantis đã giảm gần 60%, còn cổ phiếu Renault mất 25% giá trị.

Do tập trung nhiều vào nhóm công nghiệp, ngân hàng và hàng xa xỉ, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Pháp có tương đối ít doanh nghiệp năng lượng và công nghệ, hai ngành tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu năm nay.

Số ít đại diện của hai ngành này trên thị trường Pháp đều tăng mạnh, như cổ phiếu hãng chế tạo chip STMicroelectronics tăng 94% và cổ phiếu tập đoàn năng lượng TotalEnergies tăng 44% từ đầu năm.

Diễn biến yếu kém của chứng khoán Pháp trái ngược với khả năng chống chịu của các thị trường khác ở châu Âu. Từ đầu năm nay, chứng khoán Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha đều tăng điểm, trong đó thị trường Italy và Tây Ban Nha tăng hơn 11%.

ÁP LỰC NỢ CÔNG CÒN ĐÈ NẶNG LÊN THỊ TRƯỜNG

Đợt bán tháo mạnh trái phiếu chính phủ Pháp đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của nước này lên gần 5%, mức cao nhất trong gần 25 năm. Diễn biến trên càng làm gia tăng lo ngại về tính bền vững của khối nợ công Pháp, hiện tương đương gần 120% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Một số nhà đầu tư lớn cảnh báo triển vọng tài khóa của Pháp có thể xấu thêm, khi các chính trị gia vừa tranh cãi về kế hoạch tiết kiệm 54 tỷ euro (khoảng 60 tỷ USD) trong dự thảo ngân sách của Chính phủ, vừa tìm cách chiều lòng cử tri trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tháng 4 năm tới.

Ông Vincent Chaigneau, Giám đốc nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản Generali Asset Management, cho rằng cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp Pháp suy yếu trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại lợi suất tăng sẽ gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

“Niềm tin đang ở mức rất thấp và sẽ tiếp tục như vậy cho tới cuộc bầu cử”, ông Chaigneau nhận định với Fincancial Times.

Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng cổ phiếu đã giảm sâu sẽ thu hút được người mua. Bà Marina Zavolock, người đứng đầu bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Âu tại ngân hàng Morgan Stanley, nhận định đợt bán tháo cổ phiếu Pháp mang tính tâm lý, xuất phát từ diễn biến yếu kém của thị trường trái phiếu.

“Thời gian sẽ trả lời liệu tác động có lan tới lợi nhuận doanh nghiệp hay không, nhưng hiện chúng tôi chưa thấy dấu hiệu như vậy. Thông thường, đây là thời điểm tốt để mua vào khi giá giảm”, bà Zavolock nói.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cảnh báo cổ phiếu Pháp có thể tiếp tục giảm nếu khó khăn của nền kinh tế thêm trầm trọng. Trong báo cáo công bố tháng này, các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cho rằng khoảng 1/2 mức chênh lệch về hiệu suất giữa chứng khoán Pháp và các thị trường khác ở châu Âu trong những năm gần đây xuất phát từ “phần bù rủi ro riêng của Pháp”.

Đây là phần lợi nhuận cao hơn mà nhà đầu tư đòi hỏi để bù đắp những rủi ro đặc thù khi nắm giữ tài sản Pháp.

“Gần như mọi ngành của Pháp hiện đều có mức định giá thấp hơn các ngành tương ứng ở châu Âu, và mức chiết khấu còn lớn hơn khi so với doanh nghiệp cùng ngành tại Mỹ”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định.

Nhóm phân tích cảnh báo cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu tại thị trường trong nước có thể giảm thêm nếu “bất ổn chính trị kéo dài, tăng trưởng trong nước suy yếu hoặc sức ép lên đồng euro gia tăng”.