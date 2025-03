PAC bị phạt và truy thu 2,2 tỷ tiền thuế

Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi Cục Thuế khu vực II. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo quyết định này, công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam bị xử phạt hành chính, với mức phạt tiền là hơn 1,25 tỷ đồng.

Trong đó, phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 7,1 triệu đồng; phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 26,5 triệu đồng; phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn 1,216 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục, PAC bị truy thu số tiền thuế hơn 840 triệu đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế hơn 200 triệu đồng.

Mặt khác, cơ quan thuế đề nghị Pinaco khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ hơn 175 triệu đồng vào hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này.

Như vậy, Pinaco phải giảm khấu trừ thuế số tiền hơn 175 triệu đồng, đồng thời phải nộp cho Chi Cục Thuế khu vực II hơn 2,2 tỷ đồng tiền phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp.

Theo báo cáo thường niên 2024, PAC cho biết tổng doanh thu của PAC đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ và tăng 1% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 3% so kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ. Theo PAC cho biết, lợi nhuận tăng chủ yếu là do doanh thu tăng, quản trị sản xuất và đàm phán tốt với nhà cung cấp nên giá vốn giảm, chi phí tài chính giảm.

Năm 2025, công ty dự kiến doanh thu đạt 4.000 tỷ, vượt 4% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ, tăng 1% so với thực hiện năm 2024; cổ tức 10%.