MIG bị xử phạt thuế 440 triệu đồng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC (mã MIG-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Theo đó, MIG bị xử phạt do kê khai thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong đó phạt 20% (71,6 triệu đồng) trên số thuế khai sai, buộc nộp đủ 358 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu và 11,7 triệu đồng tiền thuế chậm nộp.

Tổng cộng Bảo hiểm Quân Đội bị xử lý số thuế hơn 441 triệu đồng.

Mới đây, chia sẻ tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư sáng ngày 27/6, lãnh đạo MIG cho biết trong 5 tháng đầu năm, doanh thu bảo hiểm gốc của MIC đạt 2.047 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 84% kế hoạch của 6 tháng đầu năm.



Lợi nhuận trước thuế 5 tháng của MIC đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 31,5 tỷ đồng, tăng 712%; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

MIC dự kiến trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46% kế hoạch cả năm nhưng vượt 14% so với kế hoạch nửa năm.

Chia sẻ về việc đặt kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm chỉ ở mức 40% so với cả năm, bà Ngô Bích Ngọc - Thành viên HĐQT MIC, cho rằng 6 tháng cuối năm là cơ hội với doanh nghiệp bảo hiểm để có thể đẩy mạnh doanh thu và thị phần.

Bà Bích cho biết hoạt động kinh doanh của MIC cũng đang khởi sắc cả ở kênh truyền thống và kênh số. Các sản phẩm bảo hiểm lõi như bảo hiểm xe cơ giới (tăng 15%), bảo hiểm tài sản kỹ thuật (tăng 28%) và bảo hiểm hàng hải (tăng 14%).

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu bảo hiểm tăng trưởng khoảng 17% so với năm trước, lợi nhuận tăng trưởng 75% đạt 350 tỷ đồng. Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên trước đó, ban lãnh đạo của MIC khá lạc quan với kết quả kinh doanh quý I và tự tin rằng công ty sẽ hoàn thành mục tiêu trong cả năm 2023.

MIC cũng có phương án tìm kiếm đối tác chiến lược với tỷ lệ sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MIC cho biết mặc dù đã gặp nhiều đối tác chiến lược nhưng đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa tìm được "ứng viên" phù hợp so các tiêu chí đề ra cũng tương đối cao.

Được biết, ngày 28/6 vừa qua, công ty đã chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 11/8/2023.