PAN Group và AGRI SMILE Nhật Bản thỏa thuận hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản diễn ra vào ngày 09/11 tại Tokyo, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao, đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN (Việt Nam) và ông Takaya Nakamichi, Tổng Giám đốc Công ty Agri Smile (Nhật Bản) trao Thỏa thuận Hợp tác chiến lược 5 năm dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngày 09/11/2026, Tập đoàn PAN, thông qua PAN Farm (Vinaseed, VFC) và AGRI SMILE trao Thỏa thuận Hợp tác 5 năm nhằm tiếp tục phát triển bộ giải pháp canh tác tích hợp theo Biên bản ghi nhớ năm 2025.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản diễn ra vào ngày 09/11 tại Tokyo, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao, đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận chiến lược, PAN Farm và Agri Smile sẽ tăng cường phối hợp phát triển thị trường cho các sản phẩm biostimulant tại Việt Nam, từng bước mở rộng hoạt động hợp tác trong chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Biostimulant là nhóm sản phẩm có khả năng kích thích các quá trình sinh lý tự nhiên của cây trồng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, khả năng thích ứng với điều kiện môi trường bất lợi, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và chất lượng nông sản. Việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp sinh học được xem là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, PAN Farm và Agri Smile đã phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm trên nhiều nhóm cây trồng, bao gồm lúa, ngô và rau màu. Quá trình hợp tác kết hợp năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của đối tác Nhật Bản với kinh nghiệm sản xuất, hệ thống kỹ thuật và khả năng tiếp cận thị trường của các thành viên Vinaseed, VFC.

Với kết quả đã đạt được, hai bên sẽ tiến tới đưa các giải pháp công nghệ sinh học từ nghiên cứu - thử nghiệm vào ứng dụng thực tiễn và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Theo đó, VFC và Agri Smile đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm VBS-1, đánh dấu bước khởi đầu trong lộ trình thương mại hóa các sản phẩm biostimulant của hai bên.

Hợp tác giữa PAN Farm và Agri Smile tiếp nối quan hệ hợp tác nhiều năm giữa Tập đoàn PAN và các đối tác Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng, đóng góp khoảng 25% doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn PAN. Trong đó các sản phẩm chủ lực như cá tra, tôm được phân phối qua hệ thống nhà hàng, siêu thị cao cấp, cho thấy năng lực đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các thị trường khó tính.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, PAN đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp cận công nghệ tiên tiến và gia tăng giá trị trong chuỗi nông nghiệp – thực phẩm thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế.

Thỏa thuận với Agri Smile với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Mitsubishi trong giai đoạn nghiên cứu và khảo nghiệm sẽ giúp không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn tạo cơ hội để các bên kết hợp thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ, năng lực tổ chức sản xuất và phát triển thị trường, hướng tới tạo ra giá trị thương mại và hiệu quả ứng dụng lâu dài.

Song song với dự án biostimulant, Tập đoàn định hướng tăng cường hợp tác với MRI trong nghiên cứu và phát triển giống cây trồng theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ sinh học, tự động hóa quy trình sản xuất, nuôi trồng, chế biến và bảo quản nông thủy sản. Đồng thời, PAN quan tâm đến các giải pháp công nghệ trong xử lý, tái chế phụ phẩm và chất thải sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.