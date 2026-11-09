HNX huy động được 69.362 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 173% kế hoạch phát hành tháng 10

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 368.422,5 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch phát hành năm 2026.
Đáng chú ý, kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 50,9% và 48,3% tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 10, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm - trong đó có 3 kỳ hạn trúng thầu gồm 3 năm, 5 năm và 10 năm. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không thay đổi so với phiên trúng thầu cuối tháng 9; kỳ hạn 3 năm có lãi suất trúng thầu bằng với phiên trúng thầu gần nhất vào tháng 7. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 10 của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là 3,55%/năm, 4,27%/năm và 4,43%/năm.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 10/2026 đạt 2.890.027 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.150 tỷ đồng/phiên, tăng 6,84% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 64,27%, giá trị giao dịch Repos chiếm 35,73% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 1,25% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 224 tỷ đồng.
Tuần này, các báo cáo lạm phát Mỹ có thể tác động đáng kể tới đường đi của giá vàng...
Thanh khoản gia tăng đáng kể nhưng chưa đi cùng sự phục hồi của chỉ số. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.164 tỷ đồng/phiên, tăng 20,41% so với tuần trước và cao hơn 15,53% so với bình quân 5 tuần.
Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất âm 14,68%, đánh dấu một năm kém tích cực sau hai năm liên tiếp đạt mức sinh lời cao trong năm 2024 và 2025.
Đây là kỳ rà soát bán niên đầu tiên sau khi Việt Nam được đưa vào chỉ số, qua đó xác định danh mục 27 cổ phiếu có được điều chỉnh hay không.
MBS dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 20–30 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2026.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới. Động thái này được kỳ vọng giúp mặt bằng lãi suất hạ nhiệt trong thời gian tới.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...