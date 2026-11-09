HNX huy động được 69.362 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 173% kế hoạch phát hành tháng 10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2026, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 69.362 tỷ đồng, đạt 173% kế hoạch phát hành tháng 10.

Ảnh minh họa.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 368.422,5 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch phát hành năm 2026.

Đáng chú ý, kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 50,9% và 48,3% tổng khối lượng trái phiếu phát hành.

Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 10, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm - trong đó có 3 kỳ hạn trúng thầu gồm 3 năm, 5 năm và 10 năm. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không thay đổi so với phiên trúng thầu cuối tháng 9; kỳ hạn 3 năm có lãi suất trúng thầu bằng với phiên trúng thầu gần nhất vào tháng 7. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 10 của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là 3,55%/năm, 4,27%/năm và 4,43%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 10/2026 đạt 2.890.027 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.150 tỷ đồng/phiên, tăng 6,84% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 64,27%, giá trị giao dịch Repos chiếm 35,73% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 1,25% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 224 tỷ đồng.