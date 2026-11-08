Nên theo dõi kỳ rà soát của FTSE Russell vào tháng 3/2027

Đây là kỳ rà soát bán niên đầu tiên sau khi Việt Nam được đưa vào chỉ số, qua đó xác định danh mục 27 cổ phiếu có được điều chỉnh hay không.

FTSE Russell sẽ không thay đổi danh mục trong kỳ rà soát này, do tháng 12 là kỳ rà soát theo quý, chủ yếu cập nhật số lượng cổ phiếu lưu hành, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đủ điều kiện được đưa nhanh vào chỉ số.

Việc bổ sung hoặc loại bỏ cổ phiếu theo tiêu chí quy mô và thanh khoản thường diễn ra trong các kỳ rà soát bán niên vào tháng 3 và tháng 9. Sau đợt nâng hạng tháng 9/2026, 27 mã cổ phiếu đã trở thành thành phần chính thức của danh mục và được áp dụng ngưỡng duy trì, vốn thấp hơn ngưỡng gia nhập. Theo đánh giá của Mirae Asset, cả 27 mã vẫn đáp ứng các tiêu chí này.

Ngoài ra, Việt Nam mới thực hiện đợt đầu tiên trong lộ trình bốn đợt, nên kỳ vọng FTSE Russell sẽ hạn chế xáo trộn danh mục để các quỹ theo dõi chỉ số thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Vì vậy, những thay đổi trong kỳ này chủ yếu nằm ở tỷ trọng từng mã, do biến động giá và việc cập nhật tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

FTSE Russell đã công bố tỷ trọng của Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình nâng hạng: 0,488% trong FTSE Emerging All Cap, 0,309% trong FTSE Emerging, 0,049% trong FTSE Global All Cap và 0,031% trong FTSE All-World.

Dựa trên quy mô tài sản mới nhất của các quỹ theo dõi những chỉ số FTSE, Mirae Asset ước tính tổng dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 2.098 triệu USD.

Đợt giải ngân thứ hai dự kiến nâng tỷ lệ bao phủ thêm 20%, lên 30%, tương đương gấp hai lần quy mô đợt đầu tiên. Đợt này trùng với kỳ rà soát bán niên, do đó tỷ trọng từng mã sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu giá và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại thời điểm chốt. Diễn biến giá từ nay đến tháng 3/2027 cũng có thể làm thay đổi cả quy mô lẫn cơ cấu phân bổ dòng vốn giữa các cổ phiếu.

Do đó, Mirae Asset cho rằng trọng tâm theo dõi nên là kỳ rà soát tháng 3/2027 thay vì kỳ tháng 12/2026. Đây là kỳ rà soát bán niên đầu tiên sau khi Việt Nam được đưa vào chỉ số, qua đó xác định danh mục 27 cổ phiếu có được điều chỉnh hay không. Danh mục được công bố tại thời điểm này sẽ là cơ sở phân bổ vốn cho hai đợt giải ngân vào tháng 3 và tháng 6/2027, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,15 tỷ USD, trước khi đợt cuối cùng được thực hiện vào tháng 9/2027 theo kết quả kỳ rà soát tiếp theo.

Danh mục FTSE GEIS hiện gồm 27 cổ phiếu, trải rộng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản, công nghệ thông tin, chứng khoán, tiêu dùng và công nghiệp. Đáng chú ý, tỷ trọng giữa các cổ phiếu có sự chênh lệch đáng kể, trong đó VIC đang chiếm vị trí áp đảo.

Xét theo tỷ trọng trong rổ Vietnam All Cap, VIC dẫn đầu với 30,2%, bỏ xa các cổ phiếu đứng sau. VHM xếp thứ hai với 8,3%, tiếp đến là VPB với 6,8%, STB với 6,4%, HDB với 6,3%, HPG với 5,7% và FPT với 4,5%. Các cổ phiếu còn lại có tỷ trọng thấp hơn, phần lớn dao động dưới 3,5%.

Cơ cấu này cho thấy danh mục FTSE GEIS có mức độ tập trung tương đối cao vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC và VHM đã chiếm tổng cộng 38,5% tỷ trọng rổ Vietnam All Cap. Điều này đồng nghĩa với việc diễn biến giá của một số cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là nhóm Vingroup, có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động của danh mục cũng như quy mô dòng vốn phân bổ vào thị trường Việt Nam.

Nếu xét riêng rổ Large-and-Mid Cap, mức độ tập trung còn rõ nét hơn. VIC chiếm 55,2% tỷ trọng, VHM chiếm 15,3%, VPB chiếm 12,4%, HPG chiếm 10,5% và VCB chiếm 5,1%. Đây là nhóm cổ phiếu có vai trò quan trọng trong việc định hình tỷ trọng của Việt Nam tại các chỉ số FTSE dành cho nhóm vốn hóa lớn và vừa.

Danh sách 27 cổ phiếu còn có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau, như VCB, BID, HDB, SHB, SSB và MSB trong lĩnh vực ngân hàng; SSI, VCI, VIX, VND, VCK và HCM trong lĩnh vực chứng khoán; FPT trong lĩnh vực công nghệ thông tin; MSN, MCH và VNM trong nhóm tiêu dùng; cùng GEX, VJC, VRE, VPL và NVL. Sự đa dạng này giúp danh mục phản ánh nhiều lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, dù tỷ trọng vẫn tập trung vào một số cổ phiếu chủ chốt.

Theo ước tính của Mirae Asset, khi hoàn tất quá trình nâng hạng và đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE, tổng dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 2,098 tỷ USD. Trong đó, các quỹ theo dõi FTSE Global All Cap được dự báo đóng góp khoảng 1,189 tỷ USD; nhóm FTSE Emerging All Cap khoảng 819 triệu USD; FTSE All-World khoảng 34 triệu USD và FTSE Emerging khoảng 56 triệu USD.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC được dự báo thu hút dòng vốn thụ động lớn nhất, khoảng 655 triệu USD. Tiếp theo là VHM với 181 triệu USD, VPB với 147 triệu USD, STB với 128 triệu USD, HDB với 126 triệu USD, HPG với 124 triệu USD và FPT với 91 triệu USD. Các cổ phiếu còn lại có giá trị dòng vốn ước tính thấp hơn, chủ yếu dưới 70 triệu USD.

Tác động từ việc nâng hạng không chỉ nằm ở dòng vốn thụ động dự kiến hơn 2 tỷ USD, mà còn ở khả năng gia tăng sự hiện diện của cổ phiếu Việt Nam trong các danh mục đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi sẽ không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Những cổ phiếu có tỷ trọng lớn, thanh khoản tốt và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng phù hợp nhiều khả năng sẽ là nhóm được các quỹ quan tâm hơn trong quá trình phân bổ vốn.