Patek Phiippe 5270T-010 sắp được đấu giá để quyên góp cho trẻ em

Đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của trẻ em, Patek Philippe thường xuyên chế tác những chiếc đồng hồ độc đáo để quyên góp vào quỹ từ thiện “Children Action” (Tổ chức hoạt động vì trẻ em). Đây là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Geneva, hoạt động theo phương châm “The First Human Right is the Right to a Childhood” (Quyền con người đầu tiên là quyền trẻ thơ) cung cấp mọi loại trợ giúp cho các trẻ em bất hạnh, trong đó có chăm sóc y khoa, phẫu thuật, giúp đỡ tâm lý, chăm sóc phòng ngừa thanh thiếu niên tự tử...

Năm 2007, Patek Philippe đã tặng cho Children Action chiếc đồng hồ Ref.6000T bằng Titanium, chiếc đồng hồ này đã xuất hiện trong 3 cuộc đấu giá. Gần đây nhất là tại Phillips, nơi nó được bán với giá 240.000 USD. Tiếp theo là chiếc Ref.5180T bằng Titanium được sản xuất vào năm 2009, được bán đấu giá ở Geneva với 520.000 CHF. Chiếc đồng hồ này là một trong những chiếc đồng hồ có khung xương đầu tiên được Patek Philippe chế tác. Đến năm 2015, Ref. 5396T với mặt sau được làm bằng Sapphire và có dòng chữ ‘Children Action 2015’ đã được đấu giá 1 triệu CHF…

Gần đây nhất, tham gia đấu giá để ủng hộ tổ chức Children Action là chiếc đồng hồ được bán vào năm 2018. Ref. 5524T đã mang về 2,3 triệu CHF do Christie’s tổ chức tại Geneva. Không chỉ có vỏ được làm từ Titanium độc đáo mà mặt số của chiếc Ref. 5524T còn được đánh bóng bằng Satin – một điều chưa từng thấy trước đây. Để mang dấu ấn của cuộc đấu giá, mặt sau đồng hồ có khắc dòng chữ “Children Action 2018”.

Giờ đây, là chiếc đồng hồ độc đáo 5270T-010 được tạo ra đặc biệt cho cuộc đấu giá từ thiện Children Action: phiên bản titan đầu tiên của đồng hồ bấm giờ và lịch vạn niên Reference 5270 huyền thoại. Được đặt trong một lớp vỏ titan siêu nhẹ, chiếc đồng hồ mới này đi kèm với mặt số màu xanh ngọc lục bảo sunburst - một màu nguyên bản phù hợp với đường khâu trên dây đeo bằng da cá sấu đen sáng bóng được trang bị khóa gấp bằng titan.

Trên mặt số, bố cục vẫn giữ nguyên, nhưng chi tiết góc 6 giờ moonphase được “hạ thấp” so với tất cả các mặt số 5270 khác, còn các mặt số phụ góc 3 giờ và 9 giờ dường như vẫn giữ nguyên. Vỏ đồng hồ được phân biệt bởi thiết kế vượt thời gian với gờ lõm, vấu hai tầng cùng với tay đẩy được đánh bóng và đánh bóng bằng sa tanh.

Bên trong chiếc đồng hồ Patek Philippe mới là bộ máy lên dây cót tay CH 29-535 PS Q của thương hiệu có 33 viên ngọc, dao động ở tần số 28.800vph và cung cấp khả năng dự trữ năng lượng lên đến 65 giờ. Bộ máy có thể nhìn thấy được qua lớp vỏ bằng tinh thể sapphire trong suốt, mặt sau có dòng chữ mạ kim loại “Children Action 2022”. Chiếc đồng hồ này cũng đi kèm với một mặt sau bằng titan rắn có thể hoán đổi cho nhau.

Điều làm cho chiếc đồng hồ Patek Philippe 5270T-010 mới này trở thành một sản phẩm hoàn toàn độc đáo là sự lựa chọn kim loại của nó. Trong quá khứ, Reference 5270 chỉ được làm bằng vàng hoặc bạch kim, nhưng giờ đây, nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã chế tác nó từ titan. Titanium rất ít khi được sử dụng bởi Patek Philippe, thường là cho các cuộc đấu giá từ thiện. Chiếc đồng hồ titan cuối cùng của thương hiệu này là chiếc 5208T-010, được bán đấu giá tại Only Watch vào năm 2017.

Chiếc đồng hồ đặc biệt này sẽ được giới thiệu tại các buổi xem trước “Phiên đấu giá đồng hồ Geneva: XV” do nhà Phillips Bacs & Russo tổ chức vào ngày 7 và 8/5 tại khách sạn La Réserve Genève. Buổi đấu giá từ thiện Children Action sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 7/11.