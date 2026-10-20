PC1 chốt ngày phát hành hơn 61,69 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE) công bố chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là ngày 15/11 tới.
Theo đó, PC1 dự kiến phát hành hơn 61,69 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành gần 617 tỷ đồng, lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Sau phát hành, vốn điều lệ của PC1 dự kiến tăng từ gần 4.113 tỷ đồng lên gần 4.730 tỷ đồng.
Mới đây, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII) đã mua 800.000 cổ phiếu PC1. Qua đó, nâng sở hữu lên 6,13% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện trong ngày 30/9.
Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII đã mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 8,08% vốn điều lệ.
Như vậy, nhóm CII đã mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu PC1 và nâng sở hữu của cả nhóm lên 58,455 triệu cổ phiếu, chiếm 14,21% vốn điều lệ tại PC1. Qua đó, nhóm cổ đông này dự kiến nhận thêm khoảng 8,77 triệu cổ phiếu, riêng CII Invest nhận gần 4,98 triệu cổ phiếu.
Hiện, Chủ tịch HĐQT Trịnh Khánh Linh sở hữu 4 triệu cổ phiếu dự kiến nhận thêm 600.000 cổ phiếu. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu gần 87,94 triệu cổ phiếu, tương ứng có thể nhận thêm khoảng 13,19 triệu cổ phiếu.
Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) đưa ra khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu này nhưng điều chỉnh giảm 19% giá mục tiêu xuống 24.700 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn phản ánh mức điều chỉnh giảm tổng cộng 29% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030, qua đó lấn át tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027.
VCSC cho biết mức giảm tổng cộng trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 (với các mức điều chỉnh lần lượt là -42%/-46%/-27%/-26%/-17%) chủ yếu do điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 ở các mảng: (1) mảng xây lắp điện (-52%; do doanh thu từ EVN/khu vực tư nhân/điện gió ngoài khơi và biên lợi nhuận gộp thấp hơn), (2) mảng niken (-53%; do điều chỉnh giảm 50% sản lượng), (3) mảng điện gió (-29%; do lùi tiến độ 2 năm đối với 300 MW công suất điện gió mới), (4) mảng cột thép (-42%; do hoạt động xây lắp điện suy yếu), (5) mảng thủy điện (-10%; phản ánh ảnh hưởng của hiện tượng El Nino), và (6) các khoản trích lập dự phòng liên quan đến dự án Đường dây 500kV mạch 3.
VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2026 giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi sụt giảm ở hầu hết các mảng ngoại trừ mảng khu công nghiệp, qua đó lấn át mức thu nhập khác cao hơn (từ việc thoái vốn BĐS nhà ở).
VCSC cũng dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2027 tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng khu công nghiệp, qua đó bù đắp cho mức thu nhập khác giảm so với cùng kỳ (không còn ghi nhận khoản lãi bất thường từ thoái vốn).
VCSC cho biết PC1 hiện đang giao dịch với mức P/E dự phóng năm 2026 là 15,1 lần, thấp hơn khoảng 30% so với các doanh nghiệp cùng ngành và thấp hơn 21% so với mức trung vị 4 năm của công ty. Mặc dù hệ số PEG ở mức hấp dẫn là 0,3 dựa trên dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2026-2029 đạt 43%, những bất định liên quan đến quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh sau việc tạm giam một số thành viên HĐQT/Ban lãnh đạo có thể hạn chế khả năng được định giá lại trong ngắn hạn.
Ngoài ra, VCSC cho rằng rủi ro đối với PC1 là lợi nhuận từ mảng khu công nghiệp thấp hơn kỳ vọng và các khoản trích lập dự phòng cao hơn kỳ vọng.
Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm phi tài chính tăng 66,4%, cao hơn đáng kể so với nhóm tài chính (+27,3%).
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