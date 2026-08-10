PC1 dự chi hơn 900 tỷ mua trái phiếu trước hạn

Lô trái phiếu mã PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/5/2027.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 19/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn trái phiếu mã PC1H2227002.

Cụ thể, PC1 dự kiến mua lại toàn bộ 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với giá trị mua lại là hơn 103,1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng hơn 928,1 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ ngày 25/8/2026 đến ngày 26/8/2026. Ngày thanh toán tiền mua lại 10/9/2026.

PC1 cho biết nguồn tiền mua lại lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của công ty.

Được biết, lô trái phiếu mã PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/5/2027.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026: PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2 nghìn tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 137 tỷ đồng (-22% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 152 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số thực tế đạt 235 tỷ đồng, cao hơn số liệu sơ bộ là 189 tỷ đồng.

Theo VCSC, doanh thu giảm 31% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu mảng xây lắp điện giảm 51% so với cùng kỳ năm trước; và doanh thu cột thép giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố này lấn át doanh thu niken tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng bán tăng và giá bán trung bình tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện giảm 72% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự sụt giảm của doanh thu và việc biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 4,9% (-3,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước); và lợi nhuận gộp mảng cột thép giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Theo VCSC các yếu tố này lấn át mức tăng 75% so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận gộp mảng niken; và mức tăng 16 lần so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận gộp từ dự án Tháp Vàng, (đạt 31 tỷ, so với mức gần như không đáng kể trong quý 2/2025).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, do lợi nhuận gộp giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và lợi ích cổ đông thiểu số tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước (phản ánh tỷ trọng đóng góp lợi nhuận cao hơn từ mảng niken).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với mức giảm của lợi nhuận cốt lõi, chủ yếu do lỗ tỷ giá giảm mạnh xuống còn 4 tỷ đồng, so với 54 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2026: PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành khoảng 33% dự báo năm 2026 của VCSC), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 236 tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành khoảng 35% dự báo năm 2026), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 333 tỷ đồng (+72% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành khoảng 48% dự báo năm 2026).

Doanh thu giảm do doanh thu mảng xây lắp điện và cột thép lần lượt giảm 25%/52% so với cùng kỳ năm trước, qua đó lấn át mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước của doanh thu niken; Lợi nhuận gộp giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do: lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh doanh thu suy giảm và biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 5,0% (-2,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn dự báo năm 2026 của VCSC là 7,5%; và lợi nhuận gộp mảng cột thép và phát điện lần lượt giảm 35%/8% so với cùng kỳ năm trước và các yếu tố này lấn át lợi nhuận gộp mảng niken tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện khi giá bán trung bình tăng; và lợi nhuận gộp từ dự án BĐS Tháp Vàng tăng 15 lần so với cùng kỳ năm trước, so với mức không đáng kể trong 6 tháng 2025.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, tương đồng với mức giảm của lợi nhuận gộp; Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với diễn biến của lợi nhuận cốt lõi, chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn tại CT2 trị giá 120 tỷ đồng; và lỗ tỷ giá giảm mạnh xuống còn 6 tỷ đồng, so với 94 tỷ đồng trong 6 tháng 2025.

VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện, do biên lợi nhuận gộp có thể thấp hơn kỳ vọng. Biên lợi nhuận gộp 6T chỉ đạt 5,0%, thấp hơn dự báo năm 2026 của VCSC là 7,5%; VCSC nhận thấy dư địa tăng đối với dự báo lợi nhuận gộp mảng niken, do sản lượng bán có thể cao hơn kỳ vọng — hiện VCSC dự báo giảm 40% so với cùng kỳ năm trước — và biên lợi nhuận gộp có thể tích cực hơn dự kiến. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 55%, cao hơn dự báo năm 2026 của VCSC là 42%.

VCSC nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC (689 tỷ đồng, -34% so với cùng kỳ năm trước), dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết, do lợi nhuận mảng niken có thể cao hơn kỳ vọng, qua đó bù đắp kết quả kinh doanh mảng xây lắp điện và cột thép thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, PC1 cũng thường ghi nhận lợi nhuận trong nửa cuối năm cao hơn so với nửa đầu năm, do tính mùa vụ của các mảng xây lắp điện, cột thép và phát điện, cùng với phần doanh thu còn lại từ dự án Tháp Vàng.

Hiện VCSC có khuyến nghị "khả quan" đối với PC1, với giá mục tiêu là 24.700 đồng/cổ phiếu.