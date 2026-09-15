PC1 hoàn tất mua lại 900 tỷ trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 8/9/2026 vừa qua, PC1 đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã PC1H2227002, giá trị mua lại thực tế 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 900 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã PC1H2227002 có tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành từ 19/5/2022 cho đến 29/7/2022 mới hoàn tất, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là ngày 19/5/2027.
Theo dữ liệu trên HNX, ngày 31/3/2026, công ty đã thanh toán đúng hạn hơn 14,776 tỷ đồng tiền lãi cho mã trái phiếu PC1H2227001 và hơn 44,6 tỷ cho mã trái phiếu PC1H2227002 vào ngày 19/5/2026.
Cũng liên quan đến mã trái phiếu này, ngày 23/6/2026, SSC đã xử phạt PC1 với số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản đảm bảo nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (CTCK Bản Việt) đối với mã trái phiếu PC1H2227001, thông qua nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và CTCK Bản Việt; Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của CTCK Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227002, thông qua các nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và CTCK Bản Việt).
Vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII) và công ty con, CII Invest, đã mua tổng cộng 550.000 cổ phiếu PC1 vào ngày 08/09, qua đó nâng tổng số lượng cổ phần sở hữu của tập đoàn lên 53,5 triệu cổ phiếu, tương đương 13,01% vốn điều lệ của PC1.
Trong đó, CII Invest đã mua 190.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,3%, trong khi CII mua 360.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên 5,71%. Với mức giá đóng cửa của PC1 là 20.450 đồng/cổ phiếu vào ngày 08/09, tổng giá trị số cổ phiếu mới mua ước tính khoảng 11,2 tỷ đồng.
Trước đó, CII cho biết khoản đầu tư vào PC1 là khoản đầu tư tài chính, với trọng tâm là danh mục tài sản năng lượng của PC1 - một mảng hạ tầng hiện chưa có trong danh mục đầu tư của CII. CII cũng khẳng định không có ý định tham gia vào công tác quản trị hay điều hành tại PC1.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giảm 5% so với cùng kỳ từ 266 tỷ xuống 252,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất giảm 5,4% từ 505,1 tỷ xuống 477,6 tỷ đồng. Theo PC1, lợi nhuận giảm là do nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi là công ty và một số công ty con đã trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với một số khoản công nợ quá hạn.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán bán niên 2026 tăng 54% so với cùng kỳ từ 309,7 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 477,6 tỷ đồng và trên BCTC riêng tăng 131% từ 109,5% trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 252,8 tỷ đồng là do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.
Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối mức cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động, lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.
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