PET dừng kế hoạch chào bán 44,9 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể: công ty sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Trước đó, công ty cho biết số tiền huy động dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,78 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MBBank; 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, toàn bộ số tiền huy động, PET dùng trả nợ vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, Petrosetco dự kiến sẽ triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 được thông qua ngày 28/6/2022. Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra cuối tháng 6 đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Mới đây, vào ngày 17/11, công ty chứng khoán thông báo đã bán giải giấp 66.900 cổ phiếu PET của ông Vũ Tiến Dương - thành viên HĐQT Tổng giám đốc công ty. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu của ông Dương nắm giữ còn 434.742 cổ phiếu, chiếm 0,48%.

Trên thị trường, cổ phiếu PET vừa trải qua 4 phiên trần liên tiếp qua đó hồi về mức 18.650 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 3011), tăng 35% so với đáy hồi giữa tháng 11 (13.800 đồng/cổ phiếu) và giảm hơn 70% so với đỉnh hồi đầu tháng 4 (67.800 đồng/cổ phiếu).

Mới đây, PET ghi nhận doanh thu thuần tháng 10/2022 của Công ty đạt 1.664 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối (đạt 1.502 tỷ đồng, -9,7% yoy). Cụ thể, do tình trạng thiếu hàng bởi ảnh hưởng từ chính sách Zero-Covid của Trung Quốc cũng như việc Công ty chủ động siết chặt chính sách công nợ, không tiếp tục bán hàng cho các đơn vị chưa thanh toán nhằm quản trị rủi ro.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10 của Công ty đạt 16 tỷ đồng, giảm 54,3% so với cùng kỳ, do chịu ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá trước diễn biến tỷ giá USD/VND tăng mạnh thời gian vừa qua.

Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực phân phối thiết bị IT khác tăng 27,9% so với cùng kỳ lên 257 tỷ đồng trong khi các lĩnh vực khác đều giảm. Trong đó, doanh thu phân phối Laptop giảm 23,8% và phân phối PP, LPG giảm 39,9%. Đáng chú ý, trong tháng 10, Petrosetco đã chính thức mở bán iPhone 14 series và công bố đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu phân phối điện thoại di động giảm 4,1%.





Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 14.494 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu năm 2022, với sự đóng góp tăng trưởng đến từ hoạt động phân phối (12.805 tỷ đồng, +9,5% yoy), đặc biệt là hoạt động phân phối điện thoại di động (5.850 tỷ đồng, +26,6% yoy) và laptop (4.284 tỷ đồng, +2,1% yoy);

Lợi nhuận trước thuế trong 10 tháng đầu năm đạt 236 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 70% kế hoạch, nguyên nhân là do tăng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.