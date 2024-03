PGD bị phạt hơn 1,6 tỷ tiền thuế

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo quyết định, hình thức xử phạt chính đối với PGD là phạt tiền 644,1 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp là 122,5 triệu đồng; phạt hành vi khai sai dẫn đến thuế số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là gần 521,6 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp truy thu thuế gần 898,8 triệu đồng và đóng 77,7 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Số tiền chậm nộp thuế nếu trên được tính đến hết ngày 12/1/2023, ngày nộp tiền theo giấy nộp tiền của công ty. Như vậy, tổng số tiền mà công ty bị phạt, truy thu và chậm nộp thuế là khoảng 1,62 tỷ đồng.

Các tình tiết giảm nhẹ đối với PGD là công ty đã nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 theo Kết luận thanh tra tài chính số 150/KL-TTr. Công ty cũng đã kê khai điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đã nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp thuế theo kiến nghị tăng thu của Kiểm toán nhà nước.

Mới đây, công ty cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 35,60% so với cùng kỳ năm trước là do sản lượng khí giảm 3.226.565,84 MMBTU, tương đương giảm 8,00% do khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng,...).

Trong khi đó, bức tranh kinh tế toàn cầu chịu áp lực bởi lạm phát cao, xung đột giữa các nước ngày càng phức tạp làm cho tình hình thị trường nhiên liệu gặp nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 1.383,7 tỷ đồng, giảm 12,27%,



Lợi nhuận gộp giảm 188 tỷ đồng, giảm 19,74% làm lợi nhuận trước thuế giảm 184,3 tỷ đồng, tương đương giảm 35,46% so với năm 2022. Theo dó, lợi nhuận sau thuế giảm 146,925 tỷ đồng, giảm 35,60% so với năm 2022 còn gần 266 tỷ đồng.