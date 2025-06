Phát hiện nhiều cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dược, mỹ phẩm trên toàn quốc

Theo báo cáo của Bộ Y tế về kết quả thực hiện tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ theo Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho biết kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các địa phương, đơn vị đã quyết liệt triển khai, thành lập các Đoàn kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, sữa, thực phẩm chức năng tại 5 tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Thái Bình, Đồng Nai, Nam Định, TP. Hà Nội.

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất với 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra đã phát hiện 1 cơ sở vi phạm về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (đã ban hành thông báo đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa); 2 cơ sở vi phạm về quảng cáo; 1 cơ sở vi phạm 4 hành vi về điều kiện trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh/thành đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Các Đoàn kiểm tra đã thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm, nhưng đến nay chưa có kết quả kiểm nghiệm. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, các Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm.

Về lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược cũng thành lập 5 Tổ kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, An Giang, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Ninh, kiểm tra tại 38 cơ sở, trong đó, lĩnh vực dược là 18 cơ sở (9 cơ sở sản xuất; 9 cơ sở nhập khẩu thuốc); 20 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm (trong đó có 13 cơ sở sản xuất mỹ phẩm, 7 cơ sở kinh doanh, công bố mỹ phẩm).

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính, Cục Quản lý Dược đã chuyển thông tin vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, lĩnh vực dược, 7 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, trong đó có 2 cơ sở kinh doanh dược, 5 cơ sở sản xuất thuốc.

Các Tổ kiểm tra của Cục Quản lý Dược đã tham mưu Lãnh đạo Cục ban hành văn bản tạm dừng sản xuất đối với 1 cơ sở do chỉ đáp ứng nguyên tắc GMP mức độ 4; yêu cầu hủy 841 ống thuốc Milgamma N không đạt chất lượng về cảm quan (do bệnh viện bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn và trả lại công ty), và 2 lô bán thành phẩm dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe do không đáp ứng điều kiện bảo quản.

Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét lại phạm vi trong giấy chứng nhận GMP của 1 đơn vị, do tại thời điểm kiểm tra, dây truyền sản xuất vị thuốc cổ truyền không hoạt động trong thời gian dài, và không còn đủ thiết bị như tại thời điểm đánh giá.

Ở lĩnh vực mỹ phẩm, 9 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, các vi phạm chủ yếu là các hành vi công bố; quảng cáo; sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có thành phần không đúng với phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lĩnh vực dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã thành lập các đoàn kiểm tra tại TP. Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, và tỉnh Hưng Yên.

Các Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất tại 21 cơ sở, trong đó 5 cơ sở sản xuất, 3 bệnh viện, 10 phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền, phòng chẩn trị y học cổ truyền, 1 cơ sở bán buôn, 2 cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Qua đó, đã phát hiện 4 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, và chuyển thông tin để Sở Y tế xử lý vi phạm.

Về lĩnh vực thiết bị y tế, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế thành lập Tổ công tác về tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; lập các Đoàn kiểm tra đột xuất công tác ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Đoàn kiểm tra của Cục đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 16 cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác kiểm tra, chưa phát hiện các đơn vị có hành vi vi phạm.

Cục đã chuyển các biên bản kiểm tra kèm các các tài liệu liên quan đối với 14 đơn vị đã kiểm tra để Sở Y tế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ thực hiện các nội dung kết luận của đoàn kiểm tra.