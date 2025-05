Bộ Y tế thu hồi hàng loạt giấy công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cụ thể, tại Quyết định định số 219, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt (tỉnh Khánh Hoà) công bố.

Các sản phẩm này bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Melatonin B6; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi sinh dạng nước Enterbacillus; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biolac Plus; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm vi sinh Biolac Plus.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biolac Fort; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vifa Alpha; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Neotube; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio Health; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eureka Bacillus; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eureka Proantibioplus.

Tại Quyết định số 223, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Sadi Slim Plus, do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic (Hà Nội) công bố.

Tại Quyết định số 224, Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Chocodiet, do Công ty TNHH Loewy Brand (Thành phố Hồ Chí Minh), nay đã đổi tên và địa chỉ thành Công ty TNHH Thương mại Staywell (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố.

Cũng trong tháng 5, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe V-ImuC, cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tư vấn Việt Phát (Hà Nội).

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng xịt KD3 PRO, cấp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên Doanh Đức (Hà Nội).

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cintino 500, do Công ty Cổ phần Hypopharm Việt Nam (Hà Nội) công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed), bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Brain Boost 60; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Brain Boost 80; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Eye Pro; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Liver Boost.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Men Vitality; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Men; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Skin Baeautifier; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Heart; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Cordyceps; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Women.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Curcumin Plus; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Lingzhi; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Ginko Bacopa; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Revival; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Urabeat; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Lipro; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Men Power; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbex Natural Hair.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ích Giáp Vương Gold, do Công ty TNHH Thương mại Akopha Pháp (Hà Nội) công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Hà Vy (tỉnh Bình Phước) công bố, bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Vy & Tea; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hoa Ngọc; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Smen.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Synteract Mom's Iron Up, do Công ty Cổ phần Con Cưng công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hàu biển OB, do Công ty TNHH Grow Green AZ công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DHC Multi Vitamins, do Công ty Cổ phần Belie công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Litho Calcium, do Công ty TNHH Horen Việt Nam công bố.

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ MuntiGold, do Công ty TNHH Thương mại D.P Minh Hải công bố.