Phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh, bền vững

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trong tình hình mới, yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan tập trung phát triển CCN theo hướng hiệu quả, bền vững.
Theo Chỉ thị, thời gian qua công tác quản lý, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào CCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương. Việc quản lý CCN được phân cấp hoàn toàn cho chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn hạn chế: rà soát, xử lý CCN và dự án chậm triển khai chưa kịp thời; hạ tầng chưa đồng bộ, tiến độ kéo dài; xử lý môi trường chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả sử dụng đất ở một số CCN còn thấp. Thu hút dự án chủ yếu theo hướng đa ngành, trong khi đa số địa phương chưa có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.
Để khắc phục, Bộ Công Thương yêu cầu ưu tiên phát triển CCN sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, hỗ trợ và làng nghề, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Đồng thời thu hút đầu tư phải bám định hướng phát triển công nghiệp và lợi thế về nguyên liệu, lao động, hạ tầng, thị trường của từng địa phương; ưu tiên dự án công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng liên kết chuỗi, là nền tảng đảm bảo sản xuất bền vững cho ngành công nghiệp.
Về hạ tầng và môi trường, chủ đầu tư được yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN, đặc biệt là công trình thu gom, xử lý nước thải, bảo đảm 100% CCN có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trong giai đoạn 2026–2030.
UBND các tỉnh, thành phố cần thường xuyên rà soát và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu môi trường, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật. Với các CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, việc xử lý thành lập phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Đồng thời thường xuyên tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy tại CCN.
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