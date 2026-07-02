Hà Nội: Lộ trình chuyển đổi sang khu, cụm công nghiệp sinh thái

Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…

Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái và lộ trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi khu, cụm công nghiệp đang hoạt động thành khu, cụm công nghiệp sinh thái…

Tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái được quy định: Khu công nghiệp phải có danh mục các ngành, nghề thu hút đầu tư phù hợp Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt và các chiến lược, đề án phát triển công nghiệp của Thành phố;

Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 25% tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp dành cho giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật và hạ tầng chung. Trong đó, tỷ lệ đất giao thông đạt tối thiểu 10%, tỷ lệ đất cây xanh đạt tối thiểu 12%, tỷ lệ đất các khu kỹ thuật đạt tối thiểu 1%.

Đồng thời, phải bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh hàng rào khu công nghiệp với chiều rộng tối thiểu 10 mét; phải có khu vực hoặc trạm xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh, có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường; phải có khu vực hoặc điểm thu gom, phân loại bao bì (nhựa, giấy, kim loại), chất thải điện tử (pin, ắc quy), chất thải có thể tái chế (dệt may, giày dép) theo quy định.

Ngoài ra, khu công nghiệp sinh thái cũng phải có phương án và quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và hạ tầng xã hội, bao gồm: cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại, phục vụ người lao động làm việc trong khu công nghiệp, theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định về quản lý khu công nghiệp. Mặt khác, tỷ lệ năng lượng tái tạo sử dụng trong khu công nghiệp, bao gồm: điện mặt trời mái nhà, năng lượng gió hoặc các nguồn năng lượng tái tạo khác, phải đạt tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ của toàn khu công nghiệp...

Đối với tiêu chí xác định cụm công nghiệp sinh thái: Mỗi cụm công nghiệp (trừ cụm công nghiệp làng nghề) phải xác định danh mục tối đa 3 ngành chủ đạo và ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chuỗi giá trị, hoặc có tính chất bổ trợ cho 3 ngành chủ đạo; đạt quy chuẩn về phân bổ diện tích đất hạ tầng dùng chung với tỷ lệ đất xây dựng các công trình giao thông đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ đất cây xanh đạt tối thiểu 12%; tỷ lệ đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, …) đạt tối thiểu 1%.

Phải có dải cây xanh cách ly xung quanh hàng rào cụm công nghiệp với chiều rộng tối thiểu 10 mét; phải có trạm xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh, có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tỷ lệ năng lượng tái tạo sử dụng trong cụm công nghiệp đạt tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ của toàn cụm công nghiệp...

Cùng với đó, lộ trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động thành khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái sẽ gồm: Giai đoạn 2026 - 2028, Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp rà soát, đánh giá phân loại các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố; lập đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu công nghiệp sinh thái trình UBND Thành phố xem xét ban hành. Song song, Sở Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá phân loại các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố; lập đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận cụm công nghiệp sinh thái trình UBND Thành phố xem xét ban hành.

Đề án chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp sinh thái bao gồm: Danh mục hạ tầng kỹ thuật cần nâng cấp, các giải pháp cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động, lộ trình di dời, chuyển đổi đối với mỗi khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện, chính sách hỗ trợ của Thành phố về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, xúc tiến đầu tư và thương mại cũng như các chính sách hỗ trợ khác.

Giai đoạn 2029 - 2045: Triển khai áp dụng đồng bộ giải pháp theo Đề án đã được phê duyệt, thực hiện kế hoạch lộ trình đến năm 2045 hoàn thành chuyển đổi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố sang mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái.