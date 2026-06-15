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Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Cụm công nghiệp 75 ha

Nguyễn Thuấn

15/06/2026, 10:06

Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp khi chấp thuận đầu tư Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3. Dự án có tổng mức đầu tư gần 447 tỷ đồng, hướng tới hình thành quỹ đất sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 75 ha tại phường Nam Hồng Lĩnh với mục tiêu xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 được quy hoạch gồm các khu đất sản xuất công nghiệp, khu điều hành, hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và mặt nước. Toàn bộ các hạng mục sẽ được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng mức đầu tư của dự án là 446,959 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 111,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng vốn đầu tư; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo kế hoạch, sau khi được giao đất hoặc cho thuê đất, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa dự án vào khai thác trong thời gian 20 tháng.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật hiện hành.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được giao cho chính quyền địa phương phối hợp với nhà đầu tư thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày bàn giao mốc giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư cũng phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và định kỳ báo cáo tiến độ với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành hồ chứa nước Đá Bạc cũng như các công trình hạ tầng hiện hữu trong khu vực.

Việc hình thành Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 được đánh giá sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh, tạo thêm quỹ đất sản xuất có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. 

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