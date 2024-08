Phó Tổng giám đốc HAG đăng ký mua 200.000 cổ phiếu

Bà Hồ Thị Kim Chi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HAG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thành công, bà Kim Chi sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,04% lên 0,06%. Giao dịch được thực hiện theo hình thức khớp lệnh trên sàn, từ ngày 8/8 đến ngày 6/9/2024.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HAG đã tăng từ vùng 7.500 đồng/cp lên 14.950 đồng/cp vào ngày 31/1/2024 (tăng 100%). Sau đó, cổ phiếu này đi ngang với biên độ rộng, từ mức đỉnh 15.000 đồng/cp vào đầu tháng 6, HAG đã giảm xuống đáy năm 2024 như hiện tại trong vòng 2 tháng, tương ứng giảm hơn 20%.

Hiện giá cổ phiếu HAG đang giao dịch quanh mức 11.800 đồng/cp, tạm tính số tiền cần để thực hiện giao dịch là 2,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2024, HAG báo lãi 281 tỷ đồng, tăng 199 tỷ so với cùng kỳ do lợi nhuận gộp tăng 334 tỷ chủ yếu là từ hoạt động xuất khẩu chuối tăng; lỗ từ hoạt động tài chính giảm 178 tỷ do chi phí lãi vay giảm; lợi nhuận khác giảm 263 tỷ do trong quý 2/2023 có lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven - trong khi các lĩnh vực khác không có biến động lớn.

Luỹ kế 6 tháng đạt 507 tỷ đồng, tăng 32% (cùng kỳ lãi 385 tỷ). Qua đó, giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAG tại thời điểm 30/6/2024 giảm từ 1.169 tỷ xuống còn gần 904 tỷ đồng.

Năm 2024, cổ đông HAG thông qua kế hoạch doanh thu đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện năm 2023. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã thực hiện được 36% mục tiêu doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 HAG cho biết kết quả kinh doanh của công ty đã có chuyển biến tích cực và phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Về tình hình đầu tư các dư án: HAG cho biết công ty tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp gồm hai ngành nghề chăn nuôi và trồng trọt với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã tăng diện tích sầu riêng từ 1.500 ha lên 1.947 ha, diện tích chuối vẫn duy trì 7.000 ha.

Về tình hình tài chính: Công ty đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thu dược sổ tiền 1.300 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã thanh toán được gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012, đáo hạn ngày 30/9/2025 và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty con, giảm được chỉ phí lãi vay.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhăm giảm mạnh hơn nữa sổ dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sàn xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Về mô hình kinh doanh: theo HAG năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 — 2030 nói chung, Công ty vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. Công ty coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trổng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín.

Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tói phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng từ các khách hàng nhập khẩu lớn. Song song với phát triển trồng trọt, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì...theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.