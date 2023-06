PTB muốn mua lại 6,5 cổ phiếu với giá không quá 60.000 đồng làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) thông báo về việc mua lại cổ phiếu.

Cụ thể: PTB đăng ký mua lại 6,5 triệu cổ phiếu PTB, tương đương 9,55% tổng lượng cổ phiếu lưu hành để làm cổ phiếu quỹ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn từ ngày 13/6 - 11/7.

Hiện, PTB không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Công ty cho biết mục đích mua lại nhằm tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Nguồn vốn mua từ thặng dư vốn cổ phần và vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu, căn cứ theo BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng nguồn vốn mua lại tối đa là 390 tỷ đồng, được sử dụng theo thứ tự ưu tiên là thặng dư vốn cổ phần hơn 23 tỷ đồng; và vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu gần 367 tỷ đồng.

Giá mua lại tối đa được xác định không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 60 ngày giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt Báo cáo mua lại cổ phiếu PTB gửi cho UBCKNN nhưng tối đa không quá 60.000 đồng/cổ phiếu.

Về số lượng đặt mua, trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký mua (tương đương 195.000 cổ phiếu) và tối đa 10% (650.000 cổ phiếu).

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" cho PTB với giá mục tiêu 52.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 12,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,1%.

Kết thúc quý 1/2023, PTB ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế cốt lõi quý 1/2023 lần lượt giảm 18% so với cùng kỳ và 48% so với cùng kỳ, và thấp hơn nhẹ so với quý trước do mùa vụ.

Doanh thu gỗ nội thất quý 1/2023 giảm 22% so với cùng kỳ. Đơn đặt hàng tồn đọng hiện tại của PTB có thể đáp ứng sản xuất đến tháng 7. Ngoài việc phải trải qua tình trạng tồn kho của khách hàng cao, đồ nội thất bằng gỗ có quy mô đơn hàng lớn và phụ thuộc vào thị trường nhà ở Mỹ. Theo quan điểm của VCSC, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm này thiên về tiêu dùng không thiết yếu và sẽ phục hồi tương đối chậm.

Mặt khác, doanh thu từ đá tăng 17% so với cùng kỳ nhờ khách hàng xuất khẩu chuyển từ các đối thủ cạnh tranh sang đá thạch anh của PTB. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp mảng đá giảm từ 31% trong quý 1/2022 xuống 27% trong quý 1/2023 do mỏ đá và nhà máy của PTB hoạt động kém hiệu quả hơn do mở rộng công suất nhanh chóng.

Ngoài ra, PTB dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 sẽ phục hồi lần lượt 12% và 38% so với quý trước, chủ yếu nhờ nhu cầu đồ gỗ phục hồi dần và thời vụ.

Được biết, PTB chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày chi trả là ngày 28/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

Hiện giá cổ phiếu PTB tăng lên 49.000đồng/cp và tăng 17% từ đầu năm đến nay.