CII mới bán được gần 8% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký với giá 35.128 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Theo đó, CII thông báo đã bán được 3.532.500 cổ phiếu trong số 44.329.870 cổ phiếu quỹ đã đăng ký bán (7,9%). Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 24/1 đến ngày 22/2 với giá giao dịch bình quân 35.128 đồng/cp, công ty thu về 123 tỷ đồng. Sau giao dịch, CII còn lại gần 40,8 triệu cổ phiếu quỹ.

Còn theo BCTC quý 4/2021, 44,3 triệu cổ phiếu quỹ của CII có giá trị hơn 1.027 tỷ đồng, tương đương hơn 23.180 đồng/cp.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân CII không bán hết số lượng đăng ký là thị giá cổ phiếu CII trong thời gian từ ngày 26/1 đến ngày 21/2 thấp hơn khoảng giá đã được HĐQT thông qua nên công ty không bán hết số cổ phiếu đã đăng ký bán với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, quý 4/2021 công ty ghi nhận lỗ 372 tỷ đồng và lỗ sau thuế của công ty là hơn 375 tỷ đồng, luỹ kế 341 tỷ đồng.

CII cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 4 năm 2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất lỗ 375 tỷ đồng, giảm so với số cùng kỳ năm trước (Quý 4/2020: lợi nhuận sau thuế lỗ 31,3 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch covid, giãn cách xã hội ảnh hưởng tới lưu lượng xe lưu thông, làm giảm doanh thu thu phí các dự án cầu đường. Các dự án xây dựng phải tạm ngừng hoạt động một thời gian làm trễ tiến độ khiến cho doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản; doanh thu từ hoạt động xây dựng, duy tu, xây lắp công trình giảm. Cũng do ảnh hưởng của dịch covid dẫn đến tiến độ thu tiền, trả nợ gặp khó khăn khiến cho chi phí lãi vay tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, trong quý 4/2021, CII đã thực hiện chuyển nhượng một phần khoản đầu tư vào công ty con, cải thiện đáng kể dòng tiền và có lợi nhuận kế toán trên báo cáo riêng của Công ty mẹ là 595 tỷ đồng, lợi nhuận thực hợp nhất là 488 tỳ đồng nhưng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

CII cũng cho biết, khó khăn của CII chỉ là tạm thời trong ngắn hạn, khi mà dịch Covid 19 đã dược kiểm soát, các dự án bất động sản sáp hoàn thành dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2022, các dự án BOT trọng điểm đã và sẽ được đưa vào khai thác bất đầu từ cuối năm 2021 và trong năm 2022 sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chinh và kết quả kinh doanh của CII trong thời gian tới.

Mới đây, CII cho biết đã bán thành công 9 triệu cổ phiếu NBB theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận từ ngày 25/1 đến ngày 23/2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn hơn 51 triệu cổ phiếu, chiếm 51,14% trên tổng số hơn 100 triệu NBB đang lưu hành.

Hiện, giá cổ phiếu CII giảm 6,13% xuống chỉ còn 32.900 đồng/cổ phiếu.