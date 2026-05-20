Thưa bà, sau khi thành lập Trung tâm R&D về AI đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6/2025, Qualcomm tiếp tục mở rộng hiện diện với việc ra mắt thêm Trung tâm R&D mới, tập trung vào các lĩnh vực như vi mạch, công nghệ ôtô và IoT. Đâu là động lực chính thúc đẩy Qualcomm đẩy nhanh quá trình mở rộng hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam?

Quan điểm của chúng tôi là xây dựng một nền tảng đủ vững chắc trước khi bước vào giai đoạn mở rộng quy mô nhanh. Ở giai đoạn đầu, trung tâm sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển hệ thống trên chip (SoC), sau đó từng bước mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như công nghệ ôtô, Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ tiên tiến khác.

Trung tâm tại Việt Nam sẽ góp phần tăng cường mạng lưới R&D toàn cầu của Qualcomm thông qua việc tận dụng nguồn nhân lực công nghệ đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác trong nước.

Chúng tôi nhận thấy Việt Nam sở hữu lực lượng nhân tài trẻ rất tiềm năng ở nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, bán dẫn hiện là một trong những ưu tiên lớn của Chính phủ Việt Nam, còn Qualcomm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Vì vậy, chúng tôi tin Việt Nam hoàn toàn có khả năng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển các nền tảng công nghệ cao, thay vì chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Việt Nam có rất nhiều kỹ sư phần mềm trẻ, giàu tham vọng, chăm chỉ và sáng tạo. Chúng tôi muốn xây dựng đội ngũ kỹ sư tại đây và tích hợp họ vào mạng lưới toàn cầu của Qualcomm để cùng giải quyết những bài toán công nghệ phức tạp nhất.

Cam kết của Qualcomm với Việt Nam là dài hạn. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực tuyển dụng trong các mảng thiết kế chip và phát triển phần mềm. Mục tiêu rất đơn giản: tuyển dụng được càng nhiều kỹ sư giỏi càng tốt.

Theo bà, việc Qualcomm chuyển trọng tâm từ gia công sang nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam phản ánh điều gì về vai trò mới của thị trường này trong chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn? Việt Nam hiện đã được nhìn nhận như một đối tác chiến lược thay vì chỉ là điểm đến có lợi thế về chi phí lao động?

Trước hết, tôi muốn khẳng định Việt Nam hiện là thị trường trọng tâm số 1 của Qualcomm tại Đông Nam Á. Một trong những lý do quan trọng là hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đặc biệt dưới tác động của chương trình “Make in Vietnam” do Chính phủ thúc đẩy. Điều này rất phù hợp với mô hình của Qualcomm, vốn tập trung cung cấp các nền tảng công nghệ cốt lõi để doanh nghiệp địa phương phát triển sản phẩm.

Việc Qualcomm thành lập trung tâm R&D và mở rộng hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam không xuất phát từ lợi thế chi phí lao động thấp. Hiện nay, các kỹ sư Việt Nam đã tham gia trực tiếp vào những dự án công nghệ tiên tiến nhất của Qualcomm trên toàn cầu, từ AI đến thiết kế chip thế hệ mới. Điều đó phản ánh năng lực thực chất của nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam, chứ không đơn thuần là lợi thế về chi phí.

Nếu chỉ tìm kiếm lao động giá rẻ, chúng tôi sẽ không thể thu hút được những nhân sự hàng đầu. Đối với các công nghệ mới, đặc biệt là những công nghệ tiên phong trên thế giới, Qualcomm cần những kỹ sư giỏi nhất và sẵn sàng trả mức đãi ngộ tương xứng để thu hút họ.

Trong quá trình mở rộng Trung tâm R&D tại Hà Nội, Qualcomm có gặp khó khăn hay thách thức nào trong việc tuyển dụng đội ngũ kỹ sư chất lượng cao hay không?

Thách thức lớn nhất hiện nay của chúng tôi là tốc độ tuyển dụng vẫn chưa theo kịp nhu cầu mở rộng hoạt động. Trong các lĩnh vực như AI, thiết kế chip hay các công nghệ tiên tiến, Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng tốt, nhưng quy mô vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Qualcomm cũng đang phối hợp với Chính phủ và các đối tác liên quan để tìm kiếm thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Hiện chúng tôi đang có rất nhiều vị trí tuyển dụng mở. Mục tiêu của Qualcomm là xây dựng tại Việt Nam một trung tâm R&D đạt đẳng cấp thế giới. Một tín hiệu tích cực là ngày càng nhiều du học sinh Việt Nam tại Mỹ và các quốc gia khác lựa chọn trở về nước làm việc, qua đó đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành công nghệ trong nước.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bùng nổ trên toàn cầu, xu hướng này đang tác động như thế nào đến chiến lược tuyển dụng cũng như yêu cầu của Qualcomm đối với đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam?

AI đang hỗ trợ công việc rất mạnh mẽ. Trước đây, một số tác vụ như viết mã lập trình có thể mất từ 3-5 ngày, nhưng với các công cụ AI hiện nay, thời gian thực hiện có thể rút xuống chỉ còn khoảng 30 phút. Vì vậy, Qualcomm cũng sẽ tích hợp AI vào nhiều quy trình làm việc, không chỉ trong kỹ thuật mà cả các hoạt động như tóm tắt cuộc họp hay hỗ trợ vận hành, nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể.

Nhiều người lo ngại AI sẽ thay thế việc làm của con người, nhưng tôi không nghĩ vậy. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp cho thấy mỗi giai đoạn chuyển đổi công nghệ đều kéo theo sự dịch chuyển về công việc. Khi máy móc xuất hiện, con người sẽ chuyển sang đảm nhận những vai trò mới có giá trị cao hơn.

Về tuyển dụng, Qualcomm không tìm kiếm những người chỉ giỏi một kỹ năng cố định. Điều chúng tôi ưu tiên là khả năng học hỏi liên tục và thích nghi nhanh với công nghệ mới. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, kiến thức hôm nay có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời nếu không liên tục cập nhật. Vì vậy, Qualcomm cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ kỹ sư học tập và tiếp cận các công nghệ mới nhất.

Điểm mạnh nổi bật của kỹ sư Việt Nam là khả năng học nhanh, tự học và thích ứng linh hoạt. Nhờ nền tảng toán học khá tốt từ hệ thống giáo dục phổ thông, nhiều kỹ sư có thể chuyển đổi sang các lĩnh vực công nghệ mới với tốc độ cao và hiệu quả. Đây được xem là một lợi thế cạnh tranh đáng chú ý của nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam so với nhiều thị trường khác.

Với việc đưa Trung tâm R&D vào vận hành, Qualcomm kỳ vọng kỹ sư Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò như thế nào trong chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu của tập đoàn? Trong tương lai, đội ngũ tại Việt Nam có thể đóng góp những công nghệ, sáng chế hay giải pháp đột phá nào cho Qualcomm?

Qualcomm là một tập đoàn toàn cầu và sức mạnh cốt lõi của chúng tôi đến từ sự đa dạng về góc nhìn và tư duy công nghệ ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Vì vậy, mỗi khi mở một trung tâm R&D mới, chúng tôi đều kỳ vọng đội ngũ tại địa phương sẽ mang đến những cách tiếp cận và góc nhìn riêng biệt. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi tin rằng Việt Nam sở hữu nhiều góc nhìn thực tiễn mà có thể các đồng nghiệp tại Mỹ, Canada hay châu Âu chưa từng trải nghiệm. Chính từ những khác biệt đó, các ý tưởng sáng tạo mới có thể hình thành và sau đó được tích hợp trực tiếp vào các nền tảng công nghệ cốt lõi của Qualcomm.

Đó cũng là lý do Qualcomm luôn đầu tư mạnh vào mạng lưới nhân sự toàn cầu. Cá nhân tôi mỗi ngày đều phải tham gia các cuộc họp xuyên biên giới với các nhóm tại San Diego, châu Âu, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Dù cường độ phối hợp rất lớn, nhưng chính sự cộng tác đa dạng đó lại là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tôi tin rằng nếu đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam phát triển được những trường hợp ứng dụng (use case) mới hoặc những giải pháp công nghệ có giá trị, Qualcomm hoàn toàn có thể tích hợp các sáng kiến đó vào hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn và triển khai trên quy mô toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam vẫn được cho là đang thiếu đội ngũ “tổng công trình sư” hay các kiến trúc sư công nghệ cấp cao trong những lĩnh vực chiến lược, trong khi nguyên nhân thường được nhắc tới là chế độ đãi ngộ và môi trường nghiên cứu. Theo bà, Việt Nam cần làm gì để giải quyết bài toán này? Các trung tâm R&D quốc tế như Qualcomm có thể đóng vai trò như thế nào trong việc thu hẹp khoảng trống nhân lực chất lượng cao?

Thực tế, Việt Nam đang sở hữu nguồn nhân lực công nghệ rất tiềm năng. Tuy nhiên, điều còn thiếu là cơ hội để những tài năng này được đào tạo, cọ xát và phát triển trong một hệ sinh thái công nghệ mang tầm vóc toàn cầu.

Để góp phần thu hẹp khoảng trống đó, Qualcomm đã triển khai nhiều chương trình mentorship bài bản. Chúng tôi chủ động tìm kiếm những nhân sự tiềm năng và kết nối họ với các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhằm hỗ trợ cả về chuyên môn sâu lẫn kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Tất nhiên, sẽ không thực tế nếu kỳ vọng các “tổng công trình sư” hay kiến trúc sư công nghệ hàng đầu có thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Đây là một quá trình cần đầu tư lâu dài. Qualcomm sẵn sàng đồng hành với quá trình đó thông qua việc xây dựng môi trường làm việc, đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam.

Một tín hiệu tích cực mà chúng tôi quan sát được là ngày càng nhiều chuyên gia công nghệ, bao gồm cả nhân sự trong nước và các Việt kiều đang làm việc ở nước ngoài, có xu hướng quay trở về Việt Nam. Họ mong muốn vừa đóng góp cho doanh nghiệp, vừa tham gia vào sự phát triển của ngành công nghệ trong nước. Đây là một tín hiệu rất đáng chú ý đối với tương lai công nghệ của Việt Nam.

“Hỗ trợ các công ty công nghệ Việt Nam tiếp cận công nghệ mới của Qualcomm để từ đó thiết kế, sản xuất thiết bị và xây dựng các giải pháp cho cả thị trường trong nước lẫn quốc tế luôn là một trong những trọng tâm của Qualcomm tại Việt Nam.

Hiện nay, Qualcomm đang làm việc với hầu hết các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam. Chẳng hạn, Qualcomm và Viettel đã hợp tác phát triển các giải pháp 5G Open RAN, qua đó giúp Viettel thương mại hóa mạng 5G Open RAN và triển khai hàng nghìn trạm 5G trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên hiện cũng mở rộng sang các lĩnh vực mới như robot, AI camera và các thiết bị AI cá nhân.

Với VNPT, Qualcomm đã cùng ra mắt VNPT-Qualcomm Excellence Center, tập trung phát triển các thiết bị kết nối như Wi-Fi, AI Box và laptop AI tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành cho thị trường Việt Nam. Trong lĩnh vực ôtô, Qualcomm cũng đang hợp tác với VinFast, đồng thời nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam đang phát triển các module IoT trên nền tảng chip của Qualcomm.

Việc mở rộng trung tâm R&D tại Việt Nam giúp Qualcomm hỗ trợ các đối tác trong nước hiệu quả hơn. Khi triển khai các dự án với Viettel, VNPT hay các tập đoàn công nghệ khác, Qualcomm cần đội ngũ kỹ sư nghiên cứu phát triển làm việc trực tiếp tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, đội ngũ R&D của Qualcomm tại Việt Nam sẽ phối hợp trực tiếp với các đối tác như Viettel, VNPT và VinFast để đưa các mô hình AI của Việt Nam lên nền tảng chipset Qualcomm, tối ưu AI model trên thiết bị và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngoài ra, tôi được biết Việt Nam đã ban hành danh mục 10 công nghệ chiến lược. Danh mục này rất phù hợp với thế mạnh của Việt Nam, bám sát xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu, đồng thời phù hợp với chiến lược của Qualcomm. Những lĩnh vực như AI, 5G/6G hay Open RAN đều nằm trong danh mục này.

Theo tôi, cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa các công nghệ chiến lược là rất lớn. Tuy nhiên, thị trường công nghệ hiện nay mang tính toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam sau khi thành công ở thị trường trong nước cần hướng tới thị trường quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực Qualcomm có thể hỗ trợ mạnh nhất nhờ hệ sinh thái công nghệ và mạng lưới đối tác toàn cầu rộng lớn, qua đó giúp kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường thế giới”.