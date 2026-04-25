Hà Nội triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 24/4/2026 về triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhằm xác định đầy đủ, cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, kết quả hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thi hành pháp luật về trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Hà Nộ sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số của Thành phố.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND Thành phố và văn bản thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến trí tuệ nhân tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với Luật Trí tuệ nhân tạo.

Nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các dự thảo nghị định, quyết định, thông tư và các văn bản khác của cơ quan trung ương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; đề xuất các nội dung phù hợp với đặc thù quản lý và thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Đồng thời, lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tổ chức triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chuyên ngành và cơ chế khuyến khích phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm.

Cùng đó là rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Thành phố; tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước Thành phố, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.