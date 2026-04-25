Thứ Bảy, 25/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hà Nội triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo

Nam Anh

25/04/2026, 16:42

Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 24/4/2026 về triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhằm xác định đầy đủ, cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, kết quả hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thi hành pháp luật về trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Hà Nộ sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số của Thành phố.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND Thành phố và văn bản thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến trí tuệ nhân tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với Luật Trí tuệ nhân tạo.

Nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các dự thảo nghị định, quyết định, thông tư và các văn bản khác của cơ quan trung ương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; đề xuất các nội dung phù hợp với đặc thù quản lý và thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Đồng thời, lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tổ chức triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chuyên ngành và cơ chế khuyến khích phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm.

Cùng đó là rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Thành phố; tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước Thành phố, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Từ khóa:

AI Hà Nội kinh tế số Luật Thủ đô trí tuệ nhân tạo

Bán dẫn được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm

Bán dẫn được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm

Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm…

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Nền tảng thiết kế Canva chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 và công bố chuẩn bị cho ra mắt 500 font chữ tiếng Việt hoá cho người dùng...

Trung Quốc siết dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào doanh nghiệp công nghệ

Trung Quốc siết dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào doanh nghiệp công nghệ

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang lên kế hoạch siết chặt việc các công ty công nghệ trong nước tiếp nhận vốn đầu tư từ Mỹ nếu chưa có sự chấp thuận của chính phủ...

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang;...

ChatGPT 5.5: Mô hình mới,

ChatGPT 5.5: Mô hình mới, "suy luận nhanh, sắc bén, tiêu tốn ít tài nguyên"

OpenAI đánh giá GPT-5.5 - mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của hãng là “thông minh và trực quan nhất từ trước tới nay”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy