Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nếu như việc mở rộng điểm bán giúp các doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần vật lý, thì cuộc đua nâng cấp trải nghiệm và ứng dụng công nghệ lại là chìa khóa để giữ chân khách hàng cùng tối ưu hóa lợi nhuận…

Theo số liệu từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với dân số đông, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập ngày càng tăng, Việt Nam đang ở vị thế một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất khu vực.

Đồng thời, khi 73% người tiêu dùng mua sắm theo mô hình đa kênh (theo nghiên cứu của Harvard Business Review), yêu cầu đặt ra cho hạ tầng công nghệ thông tin của các nhà bán lẻ không còn dừng ở độ ổn định, mà là khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực và mức độ sẵn sàng cho AI.

Trước xu thế đó, nhiều đơn vị đã hợp tác để đặt nền móng AI trong lĩnh vực bán lẻ, như trường hợp của nền tảng GreenNode và hệ thống 7-Eleven. WinCommerce mới đây cũng cho biết sẽ tập trung giải quyết bài toán vận hành bằng công nghệ. Ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc tài chính của WCM, cho biết doanh nghiệp đang đi tìm lời giải cho 4 câu hỏi khó nhất trong bán lẻ: "bán ở đâu?", "bán cái gì?", "bán bao nhiêu?" và "bán với giá nào?".

Lời giải nằm ở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). WCM đã áp dụng mô hình Machine Learning để dự đoán nhu cầu đặt hàng, giúp giải phóng nguồn lực con người. Hiện khoảng 20% sản phẩm tại hệ thống WinMart được đặt hàng tập trung, dự kiến con số này sẽ tăng lên 90% vào cuối năm 2026. "Nhờ phương thức đặt hàng mới, WCM đã tiết kiệm được 300 tỷ đồng chi phí và nhân viên cửa hàng có thêm 30% thời gian phục vụ khách hàng", ông Huy tiết lộ.

Tại một sự kiện gần đây, đại diện FPT Retail cho biết nhờ ứng dụng AI, doanh nghiệp đã quản trị chi phí tốt, không đẩy chi phí sang cho khách hàng. “Tại FPT Retail, một người làm việc bằng 2 người, không tuyển dụng mới. Mỗi nhân viên phải viết kế hoạch cá nhân sẽ ứng dụng AI thế nào trong công việc”, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, chia sẻ.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ sung rằng việc tăng năng suất nhân viên thông qua việc tăng ứng dụng AI là điều cần thiết trong bối cảnh kinh doanh đối m