Trang chủ Kinh tế số

Trí tuệ nhân tạo và bài toán giao thông tương lai tại Việt Nam

Ngọc Lan

19/05/2026, 16:23

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các mô hình giao thông thông minh được kỳ vọng sẽ mở ra những giải pháp di chuyển an toàn, hiệu quả và bền vững hơn cho người dân Việt Nam trong tương lai...

Hội thảo “Di chuyển, trí tuệ nhân tạo và xã hội: Củng cố tương lai giao thông vận tải tại Việt Nam”.

Trong những năm gần đây, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7% mỗi năm, thuộc nhóm nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu khu vực.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng và thu nhập người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu về các phương thức giao thông thuận tiện, an toàn và hiệu quả cũng gia tăng mạnh mẽ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống giao thông vận tải trong việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của người dân, từ các gia đình, người lao động đến cộng đồng doanh nghiệp.

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay phương tiện, giao thông ngày nay đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sống, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Một hệ thống giao thông hiệu quả có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, tiếp cận nhiều cơ hội việc làm hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống hằng ngày. Ngược lại, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường hay chi phí logistics cao có thể trở thành lực cản lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, nhiều giải pháp đang được đặt ra nhằm nâng cao năng lực di chuyển của xã hội và hướng tới xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại hơn. Việc thúc đẩy sử dụng xe điện, mở rộng hệ thống metro và xe buýt nhanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa luồng giao thông, phát triển các nền tảng di chuyển chia sẻ hay nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa đều được xem là những xu hướng quan trọng của tương lai.

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành giao thông vận tải. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực để giảm ùn tắc, tối ưu hóa điều phối phương tiện công cộng, dự báo nhu cầu di chuyển hay hỗ trợ phát triển các phương thức vận tải thông minh và bền vững hơn. Trong lĩnh vực logistics, AI cũng có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực kinh tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tiếp cận các giải pháp giao thông tương lai không nên chỉ nhìn từ góc độ công nghệ hay hạ tầng riêng lẻ. Điều quan trọng hơn là phải đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhiều phương tiện hiện đại mà là bảo đảm mọi người dân Việt Nam, từ người trẻ đến người cao tuổi, đều có thể tiếp cận các phương thức giao thông với chi phí hợp lý, an toàn và đáng tin cậy.

Thực tế cho thấy, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã chuyển từ tư duy “phát triển giao thông” sang “phát triển khả năng tiếp cận”. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ đầu tư vào đường sá hay phương tiện mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái di chuyển toàn diện, nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận trường học, bệnh viện, nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống.

Đối với Việt Nam, quá trình chuyển đổi này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực lớn về dân số, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, nhu cầu kết nối giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay cũng ngày càng tăng cao.

Chính vì vậy, việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy giao thông thông minh và ứng dụng AI trong lĩnh vực di chuyển được xem là yêu cầu cấp thiết. Điều này không chỉ đòi hỏi đầu tư vào công nghệ mà còn cần sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng nhằm tạo ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi về các xu hướng và giải pháp giao thông tương lai, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phối hợp với Viện Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI), Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo “Di chuyển, trí tuệ nhân tạo và xã hội: Củng cố tương lai giao thông vận tải tại Việt Nam”, diễn ra vào ngày 21/5 tại Hà Nội.

Hội thảo tập trung thảo luận về vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời đánh giá các giải pháp nhằm cải thiện khả năng di chuyển, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển bền vững. Các ý kiến đóng góp từ chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn, giao thông thông minh không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là một phần quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia. Việc tận dụng hiệu quả AI và các công nghệ mới trong lĩnh vực di chuyển có thể góp phần tạo ra những đô thị đáng sống hơn, nền kinh tế cạnh tranh hơn và một tương lai phát triển bao trùm hơn cho người dân Việt Nam.

