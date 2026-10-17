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Quảng Ngãi: Đẩy nhanh dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 136km

N Ngô Anh Văn

Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh xúc tiến các thủ tục và đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kom Tum dài 136km với mục tiêu không chỉ tạo hành lang kết nối Đông - Tây mà còn mở ra cơ hội phát triển các khu công nghiệp, logistics và du lịch dọc tuyến, kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung và các tỉnh Bắc Tây Nguyên...

Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe. Ảnh: VGP.
Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe. Ảnh: VGP.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có tổng chiều dài 136km sẽ đi qua 13 xã, phường, và được chia thành hai giai đoạn đầu tư. Tuyến đường này được thiết kế với quy mô 4 làn xe, nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa Quảng Ngãi và Kon Tum, đồng thời liên kết với các quốc gia láng giềng như Lào và Campuchia. Dự kiến, Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030 với tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỉ đồng.

Một trong những điểm nhấn của dự án là khả năng hình thành các khu công nghiệp và logistics dọc tuyến, không chỉ tạo ra việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực. Ngoài ra, dự án còn có tiềm năng kết nối với các dự án du lịch, đặc biệt là khu vực Măng Đen.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã nhấn mạnh vai trò chiến lược của Măng Đen trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Bắc Tây Nguyên. Đồng thời đề nghị các cơ quan, ngành chức năng nghiên cứu thêm đoạn kết nối Đắk Hà dài 3,8km, với kinh phí khoảng 1.880 tỉ đồng, nhằm khai thác tiềm năng du lịch và nông nghiệp, đặc biệt là cà phê xứ lạnh của khu vực này.

Tỉnh Quảng Ngãi cam kết bố trí đủ 2.047 tỉ đồng phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm 2027. Nếu được Quốc hội thông qua, dự án dự kiến khởi công chậm nhất trong quý 3/2027, hoàn thành các khu tái định cư vào tháng 9/2027 và phấn đấu hoàn thành thi công trong khoảng thời gian ba năm, bảo đảm mục tiêu đưa vào sử dụng cuối năm 2030.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) về phương án hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum.

Theo TEDI, thiết kế dự án có điểm đầu kết nối cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm và điểm cuối kết nối đường Hồ Chí Minh, tại xã Đăk Hà. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 136km, quy mô 4 làn xe. Đoạn đầu từ Km0 đến Km37+500 có vận tốc thiết kế 100km/h, nền đường rộng 24,75m. Đoạn còn lại đến Km136+179 thiết kế tốc độ 80km/h, nền đường rộng 22m.

Tuyến đi qua khu vực đèo Vi Ô Lắk, giao đường Trường Sơn Đông, hướng về phía Tây Nam sân bay Măng Đen, giao quốc lộ 24 rồi tiếp tục về phía Tây. Cuối tuyến kết nối đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam phía Tây trong tương lai.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ngãi. Với cam kết hoàn thành vào năm 2030, dự án hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu công nghiệp, logistics và du lịch dọc tuyến. Việc triển khai dự án này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.

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