Quảng Ninh chỉ đạo sớm khởi công dự án Monbay Vân Đồn hơn 24.883 tỷ đồng

Thông tin từ UBND TP. Quảng Ninh cho biết Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Hải Đăng làm chủ đầu tư.
Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 24.883 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở với 236 căn biệt thự, 257 căn nhà liền kề, hơn 2.600 căn chung cư cao tầng và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú/ngày và khoảng 9.800 cư dân.
Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Lê Văn Ánh ghi nhận cơ quan chức năng thành phố Quảng Ninh và nhà đầu tư đã nỗ lực hoàn thành hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 296,72ha của dự án.
Đến nay, dự án cơ bản không còn vướng mắc lớn về pháp lý, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất, hồ sơ cấp giấy phép khai thác các mỏ vật liệu san lấp, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, xử lý chi phí giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư cũ đã chi trả vẫn chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, nhân sự, thời gian nên nhà đầu tư cần khẩn trương khắc phục.
Để xử lý chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư cũ đã chi trả (khoảng hơn 148 tỷ đồng), UBND TP. Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, xác định căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất, nghiên cứu, đề xuất xử lý việc hoàn trả cho nhà đầu tư cũ khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã ứng trước. Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả UBND thành phố trước 20/10/2026.
Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành trích lục, trích đo bản đồ địa chính và nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đủ điều kiện (khoảng 276 ha). Đối với phần diện tích lấn biển (khoảng 20 ha), tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt hạng mục lấn biển để thực hiện giao khu vực biển theo quy định, không để kéo dài.
UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Quảng Ninh chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ thành phần hồ sơ, thực hiện tiếp nhận, thẩm định, trình UBND thành phố ra quyết định giao đất, cho thuê đất ngay khi hồ sơ đủ điều kiện, tổ chức xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai để nhà đầu tư thực hiện và bàn giao đất trên thực địa. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ giao khu vực biển đối với phần diện tích lấn biển.
Cùng với yêu cầu hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, UBND TP. Quảng Ninh cũng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện bảng tiến độ chi tiết triển khai dự án (thể hiện rõ từng mốc công việc, thời hạn, trách nhiệm), gửi UBND đặc khu Vân Đồn và cơ quan chức năng để phê duyệt, giám sát. Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phối hợp với UBND đặc khu Vân Đồn và các cơ quan liên quan tổ chức khởi công dự án ngay khi đủ điều kiện theo quy định (trong năm 2026).
Việc khởi công phải thực chất, gắn với thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục, tuyệt đối không khởi công hình thức trên diện tích nhỏ rồi không triển khai thi công.
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