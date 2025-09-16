Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…

Từ năm 2012-2024, Quảng Ninh đã chi hơn 2.500 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, chiếm bình quân 2,73% tổng chi thường xuyên.

Cùng với đó, hàng loạt nghị quyết, kế hoạch được ban hành, trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 13-NQ/TU (ngày 28/4/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND (ngày 17/7/2025) về thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ tới 1 tỷ đồng cho chuyên gia, nhà khoa học.

Tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đồng hành trong quá trình phát triển.

Tính đến tháng 9/2025, Quảng Ninh có 33 doanh nghiệp khoa học công nghệ, nằm trong nhóm địa phương có số lượng nhiều nhất cả nước. Một số

Hiện nay, Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn.

Trong công nghiệp, tỉnh từng bước hình thành chuỗi ngành dệt may công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, lắp ráp thiết bị.

Ở lĩnh vực y tế, đến nay, Quảng Ninh 100% cơ sở y tế công lập triển khai bệnh án điện tử, sớm hơn kế hoạch địa phương 1 năm và sớm hơn Bộ Y tế 3 năm.

Ngành Y tế cũng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điển hình là công nghệ Rapid tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp kéo dài “cửa sổ can thiệp” cho bệnh nhân đột quỵ từ 6 giờ lên tới 24 giờ.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công nghệ cao ở Quảng Ninh vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số cơ chế, chính sách chưa thực sự hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chuyển giao công nghệ, toàn tỉnh mới chỉ hỗ trợ được 1 doanh nghiệp với số tiền 150 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh khó tiếp cận chính sách do tiêu chí cao, thủ tục phức tạp.

Vấn đề đất đai, thuế liên quan đến doanh nghiệp công nghệ cao vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Mặc dù có chính sách thu hút nhân tài, nhưng số chuyên gia, nhà khoa học về làm việc chưa nhiều. Doanh nghiệp phần lớn vẫn lựa chọn nhập khẩu công nghệ thay vì đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D), hạn chế khả năng tự chủ. Bên cạnh đó, hệ thống trường nghề, cao đẳng, đại học mới đào tạo cơ bản, chưa có chương trình chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa...

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Quảng Ninh cần có bước đi quyết liệt hơn. Cụ thể, cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh, đồng thời ban hành cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế, vốn vay cho doanh nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận thử nghiệm, rủi ro có kiểm soát để tạo bứt phá đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư R&D thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ.