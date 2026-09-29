Đặc khu Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp quốc tế - cú hích cho thị trường bất động sản

Vân Đồn là một trong ba khu kinh tế đặc biệt được hưởng cơ chế riêng theo Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đây sẽ là cú hích quan trọng để thị trường bất động sản Vân Đồn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Đặc khu Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp quốc tế.

Theo Điều 43 Luật Phát triển đô thị 2026, xã, phường hoặc đặc khu được công nhận là khu kinh tế đặc biệt khi đáp ứng các tiêu chí: có vị trí chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại 1 trở lên; có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát, cùng quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV xác định đến năm 2030, cả nước sẽ hình thành ba đặc khu kinh tế thế hệ mới tầm cỡ khu vực và quốc tế cùng năm khu thương mại tự do. Ba đặc khu được lựa chọn gồm Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Đây không chỉ là những vùng kinh tế đơn lẻ mà được định hướng trở thành các trung tâm kết nối quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Luật Phát triển đô thị sắp có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tạo lập một khung thể chế mới với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, mở rộng không gian chính sách và tạo điều kiện để các khu kinh tế đặc biệt chủ động huy động, thu hút, phát huy nguồn lực cho phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Bộ Tài chính xác định các khu kinh tế đặc biệt sẽ là những cực tăng trưởng mới của địa phương. Sẽ có sáu nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với thẩm quyền đủ lớn sẽ tạo cơ sở hình thành chính sách riêng, thử nghiệm các mô hình thể chế vượt trội và từng bước lan tỏa ra toàn nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các khu kinh tế đặc biệt được kỳ vọng trở thành những “phòng thí nghiệm chính sách” cho các cơ chế phát triển mới, đồng thời là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn quốc tế, công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

VÂN ĐỒN SẼ LÀ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ DỊCH VỤ CAO CẤP QUỐC TẾ

Vân Đồn có diện tích khoảng 2.171km2, gồm 583,9km2 đất liền và hơn 1.587km2 mặt biển, với gần 600 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi đây được quy hoạch phát triển các lĩnh vực du lịch sinh thái cao cấp, công nghiệp giải trí, logistics, công nghệ cao, tài chính và dịch vụ sáng tạo.

Đến nay, Vân Đồn đã thu hút hơn 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư tư nhân, tập trung chủ yếu vào hạ tầng và bất động sản nghỉ dưỡng. Với hệ thống sân bay quốc tế, cao tốc và cảng biển đồng bộ, Vân Đồn đang từng bước trở thành trung tâm giao thương và đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Bắc.

Cảng Quốc tế Ao Tiên – cửa ngõ giao thông, giao thương đường thủy của Đặc khu Vân Đồn.

Theo lãnh đạo đặc khu Vân Đồn, việc được quy hoạch thành khu kinh tế đặc biệt với các cơ chế vượt trội sẽ tạo bước ngoặt mới, giúp Vân Đồn hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành; đô thị xanh, hiện đại, thông minh và bền vững, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời là cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, vùng Bắc Bộ và cả nước.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, Vân Đồn tập trung phát triển các trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có casino; du lịch biển đảo cao cấp; dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế; đồng thời xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, năng động, có chất lượng sống hàng đầu khu vực.

Định hướng này, cùng cơ chế đặc thù theo Luật Phát triển đô thị 2026, sẽ tạo cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản Vân Đồn, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, cơ sở lưu trú, dịch vụ thương mại, vui chơi và giải trí.

CRYSTAL HOLIDAYS HARBOUR VÂN ĐỒN – SẢN PHẨM ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI

Sở hữu vị trí đắc địa tại giao điểm giữa trung tâm Cái Rồng và Cảng quốc tế Ao Tiên, hướng tầm nhìn bao quát vịnh Bái Tử Long – kỳ quan đứng thứ ba trong danh sách “7 kỳ quan Đông Nam Á năm 2026” do tạp chí du lịch Condé Nast Traveler của Mỹ bình chọn, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được phát triển như một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với 102 tiện ích thiên tạo và nhân tạo, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân và du khách.

Khách sạn Centara Hotel & Residences Vân Đồn thuộc Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức khai trương đón khách từ tháng 10/2026.

Các phòng khách sạn và căn hộ du lịch được thiết kế theo hướng tối ưu không gian và tầm nhìn hướng biển, đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao với hệ thống nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín. Hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ, nổi bật với bể bơi vô cực, spa & wellness, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim cùng hệ thống nhà hàng Á – Âu.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm Hội nghị quốc tế với ballroom sức chứa 1.500 chỗ, phục vụ các hoạt động MICE, hội thảo, hội nghị và triển lãm quy mô lớn, đồng thời trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới. Đây là bảo chứng cho khả năng vận hành hiệu quả, hướng tới duy trì hoạt động nghỉ dưỡng sôi động bốn mùa, qua đó gia tăng giá trị bất động sản và mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư.

Các chuyên gia dự báo, vào tháng 10 tới, khi Vân Đồn chính thức trở thành khu kinh tế đặc biệt, thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn sôi động. Trong bối cảnh đó, những dự án đã hiện hữu, có sản phẩm bàn giao và có thể khai thác sinh lời ngay như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ trở thành lựa chọn đón đầu cơ hội của nhà đầu tư trước khi thị trường bứt tốc nhờ các cơ chế đặc thù vượt trội.