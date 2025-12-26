Thứ Sáu, 26/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Khởi công dự án du lịch phức hợp hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Đỗ Hoàng

26/12/2025, 15:10

Dự án khu du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7…

VnEconomy

Ngày 19/12/2025, tại đặc khu Vân Đồn, Tập đoàn Sun Group và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có quy mô sử dụng 244 ha đất, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Với cấu trúc đô thị mở, trục cảnh quan, quảng trường và tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai tổ hợp khách sạn với hàng ngàn phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, phân khu shophouse thương mại và chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí đa dạng quy mô lớn. Dự án cũng phát triển hệ thống vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, công viên cảnh quan, không gian biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Điểm nhấn là khu vui chơi giải trí có thưởng casino thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ, tăng sức hút của Vân Đồn, hướng đến một mô hình đủ sức cạnh tranh với các điểm đến giải trí lớn trong khu vực và trên thế giới như Macau (Trung Quốc), Singapore hay Las Vegas (Mỹ). Dự án dự kiến hoàn thành phân khu casino vào năm 2028 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4/2034. Khi hoàn thiện, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu “resort city” quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc.

“Với định hướng phát triển một “resort city” đẳng cấp có khu vui chơi giải trí có thưởng thí điểm cho người Việt vào chơi, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một ngành dịch vụ mới có kiểm soát, là động lực để Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch giải trí tầm khu vực”, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cho biết.

Tại Vân Đồn, những năm qua, Sun Group đã đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án hạ tầng quan trọng giúp Vân Đồn bứt phá như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái đã mở ra kết nối chiến lược giữa Vân Đồn với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước.

Từ khóa:

dự án casino Vân Đồn Khu dịch vụ du lịch phức hợp khu vui chơi giải trí có thưởng quảng ninh Tập đoàn Sun group

