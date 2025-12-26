Khởi công dự án du lịch phức hợp hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Giá vàng trong nước và thế giới
Dự án khu du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7…
Ngày 19/12/2025, tại đặc khu Vân Đồn, Tập đoàn Sun Group và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có quy mô sử dụng 244 ha đất, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD.
Với cấu trúc đô thị mở, trục cảnh quan, quảng trường và tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai tổ hợp khách sạn với hàng ngàn phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, phân khu shophouse thương mại và chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí đa dạng quy mô lớn. Dự án cũng phát triển hệ thống vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, công viên cảnh quan, không gian biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.
Điểm nhấn là khu vui chơi giải trí có thưởng casino thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ, tăng sức hút của Vân Đồn, hướng đến một mô hình đủ sức cạnh tranh với các điểm đến giải trí lớn trong khu vực và trên thế giới như Macau (Trung Quốc), Singapore hay Las Vegas (Mỹ). Dự án dự kiến hoàn thành phân khu casino vào năm 2028 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4/2034. Khi hoàn thiện, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu “resort city” quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc.
“Với định hướng phát triển một “resort city” đẳng cấp có khu vui chơi giải trí có thưởng thí điểm cho người Việt vào chơi, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một ngành dịch vụ mới có kiểm soát, là động lực để Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch giải trí tầm khu vực”, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cho biết.
Tại Vân Đồn, những năm qua, Sun Group đã đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án hạ tầng quan trọng giúp Vân Đồn bứt phá như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái đã mở ra kết nối chiến lược giữa Vân Đồn với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước.
Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu - “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.
Dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc (với diện tích khoảng 1.000 ha) hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới...
Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng nhẹ vào dịp cuối năm, tâm lý thận trọng đang bao trùm nhóm người mua trẻ. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, đóng vai trò là “bệ đỡ” giúp thị trường giữ vững thanh khoản…
Mặc dù thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn không ít bất cập, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hiện nay, thị trường này đang đứng trước nhiều cơ hội hơn là thách thức. Những cơ hội đang tạo tiền đề vững chắc để thị trường bước vào giai đoạn mới theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn.
Từ 12/12 – 25/12 vừa qua, chuỗi sự kiện “The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh diệu kỳ” do Masterise Homes tổ chức tại tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia, trở thành một trong những điểm hẹn lễ hội sôi động bậc nhất tại Ocean Park 1 trong mùa Giáng sinh 2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: