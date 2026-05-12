Quốc gia OPEC nào xuất khẩu nhiều nhất?

Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đồ họa thông tin dưới đây cho thấy Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là nền kinh tế có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong nhóm OPEC trong giai đoạn 2021-2025, xét theo tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Đây không phải là số liệu riêng về xuất khẩu dầu, nhưng vẫn phản ánh rõ vị thế kinh tế ngày càng lớn của UAE trong một tổ chức vốn gắn chặt với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tổng giá trị xuất khẩu của các nước OPEC tăng từ khoảng 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2021 lên 1,61 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng này diễn ra không đồng đều giữa các thành viên, kéo theo sự chênh lệch đáng kể trong tương quan kinh tế nội khối.

UAE dẫn đầu với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng từ khoảng 425 tỷ USD năm 2021 lên 738 tỷ USD năm 2025, duy trì đà tăng ổn định qua từng năm. Với quy mô này, UAE vượt xa phần lớn các thành viên còn lại và trở thành nước có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong OPEC.

Trong khi đó, Saudi Arabia - quốc gia lâu nay được xem là thành viên có ảnh hưởng lớn nhất trong OPEC nhờ vai trò trung tâm trên thị trường dầu - lại đi theo quỹ đạo ngược lại. Xuất khẩu của Saudi Arabia tăng mạnh lên khoảng 452 tỷ USD vào năm 2022, nhưng sau đó giảm và ổn định quanh mức 379 tỷ USD vào năm 2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu Saudi Arabia chỉ bằng khoảng một nửa so với UAE.

Các số liệu cho thấy UAE không chỉ có quy mô xuất khẩu lớn nhất trong OPEC vào năm 2025 mà còn tăng nhanh hơn mức chung của khối trong giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, việc UAE rời OPEC không chỉ là một thay đổi về tư cách thành viên. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa quy mô thương mại ngày càng lớn của UAE và cơ chế điều phối sản lượng dầu của OPEC. Khi xuất khẩu tăng nhanh và nhu cầu tối đa hóa nguồn thu lớn hơn, các hạn ngạch sản lượng dầu do OPEC áp dụng có thể trở thành rào cản đối với chiến lược tăng trưởng kinh tế của nước này.