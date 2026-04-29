Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

An Huy

29/04/2026, 09:28

Vào ngày 28/4, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) từ ngày 1/5, kết thúc hành trình gần 60 năm là một thành viên của tổ chức này...

Ảnh minh họa - Ảnhl: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnhl: Reuters.

Sự rút lui của UAE được coi là một cú sốc lớn, có thể gây ra thiệt hại không nhỏ đối với OPEC và Saudi Arabia - thủ lĩnh không chính thức của khối.

Giới phân tích nhận định động thái của UAE không chỉ phản ánh những bất đồng kéo dài giữa nước này với OPEC về hạn ngạch sản lượng khai thác dầu, mà còn cho thấy mối quan hệ căng thẳng âm ỉ giữa UAE và Saudi Arabia, cũng như nỗi bất mãn sau các cuộc tấn công từ Iran.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, quyết định của UAE có thể gây ra những tác động sâu rộng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

NGUYÊN NHÂN PHÍA SAU ĐỘNG THÁI CỦA UAE

UAE, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, đã bày tỏ sự không hài lòng với hạn ngạch sản xuất của tổ chức này trong nhiều năm qua. Trước khi cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel với Iran nổ ra, UAE sản xuất khoảng 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hạn ngạch của OPEC đã khiến UAE không thể sản xuất và xuất khẩu dầu nhiều hơn, gây ra sự bất mãn trong nội bộ nước này này.

Ông Firas Maksad, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông tại công ty tư vấn địa chính trị Eurasia Group, nhận định với tờ báo Financial Times: "UAE không hài lòng khi phải hạn chế khai thác dầu, vì họ muốn bơm nhiều dầu hơn mà Saudi Arabia lại muốn bơm ít hơn”.

Ngoài ra, quyết định rút khỏi OPEC của UAE còn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran, khi quốc gia này phải chịu đựng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran - một thành viên khác của OPEC.

Các nước Vùng Vịnh đều sốc và bất bình với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran, nhưng UAE bị Iran tấn công mạnh hơn cả. Trong số các nước Vùng Vịnh, UAE đã theo đuổi đường lối cứng rắn nhất đối với Iran, và quan điểm của UAE là cuộc xung đột đã tiết lộ những đối tác nào có thể tin cậy và những đối tác nào không thể.

“Một số khác biệt quan điểm về chính trị càng trở nên lớn hơn vì khác biệt trong lập trường về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như cách phản ứng với mối nguy từ Iran. Trong đó, UAE đứng về phía Mỹ và Israel, trong khi các nước OPEC khác tìm cách đa dạng hóa quan hệ và triển khai các biện pháp phòng hộ rủi ro”, ông Maksad nói.

Cùng với việc rút khỏi OPEC, UAE cũng tuyên bố rút khỏi OPEC+, liên minh giữa OPEC và. một số nước sản xuất dầu ngoài khối gồm Nga. Theo giới quan sát, điều này thể hiện sự thất vọng của UAE với sự ủng hộ của Nga dành cho Iran trong cuộc xung đột.

Trao đổi với Financial Times, Bộ trưởng Bộ Năng lượng UAE, ông Suhail al-Mazrouei, nhấn mạnh rằng đây là một "quyết định của một quốc gia có chủ quyền dựa trên tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn và tình hình thị trường năng lượng thay đổi”.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã tích cực tham gia OPEC và đã ủng hộ tất cả các quyết định của nhóm, nhưng đây là thời điểm chúng tôi cần nhìn về tương lai. Chúng tôi xem thời điểm này là phù hợp vì việc chúng tôi rời đi vào lúc này sẽ ảnh hưởng ít nhất đến các nhà sản xuất dầu khác.

Trước đây, UAE đã từng đe dọa rút khỏi OPEC và đã có mâu thuẫn với Saudi Arabia về hạn ngạch sản xuất trong nhiều năm. Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến tranh lần này giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy các động lực đã tồn tại từ trước. UAE từ lâu đã giữ quan điểm rằng họ nên xuất khẩu ở mức tối đa để tăng nguồn thu, đầu tư cho giai đoạn phát triển tiếp theo và chuẩn bị cho một trật tự mới khi thế giới dịch chuyển khỏi năng lượng hóa thạch.

Tuy nhiên, OPEC - với vai trò thủ lĩnh không chính thức Saudi Arabia - đã áp đặt hạn ngạch sản xuất nhằm nâng giá dầu, hạn chế sản lượng của UAE. Riyadh cần giá dầu cao hơn nhiều - gần 100 USD/thùng - để cân bằng ngân sách, còn UAE giàu hơn và không cần tới mức giá dầu cao như vậy.

TÁC ĐỘNG ĐẾN OPEC VÀ SAUDI ARABIA

Quan hệ giữa Abu Dhabi và Riyadh đã xấu đi rõ rệt khi căng thẳng giữa hai cường quốc Vùng Vịnh bùng nổ vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, trong một cuộc tranh cãi về sự ủng hộ của họ đối với các phe phái đối lập ở Yemen. Rạn nứt này dường như đã dịu đi khi các quốc gia vùng Vịnh đoàn kết trong sự phẫn nộ khi Iran tấn công vào các nước trong khu vực. Nhưng căng thẳng đã xuất hiện trở lại khi cuộc chiến làm gia tăng sự bất mãn của UAE với một số tổ chức đa phương và khu vực.

UAE đã phải hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công trả đũa của Iran, với hơn 2.000 tên lửa và máy bay không người lái được bắn vào UAE. Abu Dhabi đã công khai chỉ trích những gì họ coi là phản ứng yếu ớt của các quốc gia Arab và Hồi giáo.

Sau khi UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+, giới quan sát đã có những suy đoán rằng UAE có thể đóng băng tư cách thành viên của nước này tại Liên đoàn Arab và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

UAE công bố quyết định rời khỏi OPEC khi các nhà lãnh đạo của GCC - bao gồm UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain - đang họp tại Jeddah để thảo luận về cuộc chiến Iran.

Theo các nhà quan sát, tác động của việc UAE rút khỏi OPEC sẽ không rõ ràng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn và khu vực có thể vận chuyển dầu và khí đốt bình thường. Hiện tại, UAE chỉ xuất khẩu khoảng một nửa khối lượng dầu so với bình thường do eo biển này bị đóng cửa.

Ông Jorge Leon, người đứng đầu phân tích địa chính trị tại công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy và là cựu nhân viên OPEC, cho rằng khối này sẽ "yếu hơn về cấu trúc" khi không có UAE, vì Saudi Arabia là thành viên duy nhất còn lại có năng lực sản xuất dự phòng.

Thị trường dầu mỏ có thể trở nên dễ biến động hơn vì khả năng của OPEC trong việc làm dịu sự mất cân bằng cung cầu giảm đi. UAE chiếm khoảng 12% tổng sản lượng dầu của OPEC.

Công suất dự trữ là năng lực khai thác dầu không được sử dụng hết, có thể nhanh chóng được đưa vào hoạt động để giải quyết các cuộc khủng hoảng lớn. Saudi Arabia và UAE kiểm soát phần lớn tổng công suất khai thác dầu dự trữ của thế giới, hơn 4 triệu thùng mỗi ngày, khiến hai nước này có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong những giai đoạn khó khăn về nguồn cung dầu.

Việc UAE “rút lui làm mất đi một trong những trụ cột cốt lõi hỗ trợ khả năng quản lý thị trường của OPEC”, ông Leon nhận xét, cho rằng OPEC sẽ trở nên “yếu hơn về mặt cấu trúc” do hệ quả này.

Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Saudi Arabia vì làm suy yếu khả năng của nước này trong việc quản lý OPEC như một tổ chức - theo ông David Goldwyn, người từng là đặc phái viên và điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề năng lượng quốc tế từ năm 2009-2011. Riyadh vẫn sẽ có khả năng đáng kể để điều tiết thị trường bằng công suất dự trữ của riêng mình, nhưng họ sẽ có vị thế yếu hơn khi UAE không còn là thành viên OPEC - ông Goldwyn nói với hãng tin CNBC.

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

10:38, 14/04/2026

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

14:52, 28/04/2026

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Shell chi hơn 16 tỷ USD cho vụ thâu tóm nhằm tăng sản lượng dầu khí

13:45, 28/04/2026

Shell chi hơn 16 tỷ USD cho vụ thâu tóm nhằm tăng sản lượng dầu khí

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/4), do giá dầu tiếp tục leo thang và một thông tin bất lợi về OpenAI...

Trung Quốc đưa ra cảnh báo đối với Liên minh châu Âu (EU) về dự luật mới được đề xuất nhằm tăng cường sức mạnh cho nền sản xuất công nghiệp của khối này trước sự cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu có giá rẻ hơn...

Tuần này là một tuần quan trọng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu, khi một loạt ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới có cuộc họp chính sách giữa lúc thị trường năng lượng biến động mạnh do các động thái khó lường liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng gần 20 tấn vàng...

Chile hiện là nước có trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 180 triệu tấn - gần gấp đôi Australia, nước đứng thứ hai...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

1

[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”

Tài chính

2

Ninh Bình kêu gọi đầu tư 27 dự án, tổng diện tích hơn 1.800 ha

Địa phương

3

Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tây Ninh gặp gỡ hơn 40 doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Houston

Thị trường

4

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045

Tiêu & Dùng

5

Imexpharm 2026: Tăng trưởng hai con số, mở rộng năng lực R&D và sản xuất công nghệ cao

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy