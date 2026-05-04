Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

Điệp Vũ

04/05/2026, 19:04

OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu, UAE cũng công bố kế hoạch để khai thác nhiều dầu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga vừa ra quyết định tăng hạn ngạch sản lượng khai thác dầu. Cùng với đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA), quốc gia mới rút khỏi OPEC và OPEC+, công bố kế hoạch nhằm tăng mạnh sản lượng dầu.

Tại một cuộc họp trực tuyến thường kỳ vào ngày Chủ nhật (3/5), OPEC+ tuyên bố tăng hạn ngạch sản lượng tháng 6 thêm 188.000 thùng/ngày.

Đây là một mức tăng khiêm tốn và mang tính biểu tượng, cho thấy liên minh này đang gửi đi một thông điệp ràng khối vẫn duy trì hoạt động như bình thường sau sự ra đi đầy bất ngờ của UAE. Kế hoạch tăng sản lượng là như vậy, nhưng kết quả thực tế sẽ tùy thuộc vào việc bao giờ eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại và sản lượng dầu bị mất do chiến tranh của các nước trong khối sẽ phục hồi với tốc độ như thế nào.

Về phần mình, UAE cũng nhanh chóng đưa ra kế hoạch tăng trưởng sản lượng dầu - tham vọng mà Abu Dhabi đã ấp ủ từ lâu. Hôm 28/4, UAE gây sốc khi tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5, chấm dứt hành trình gần 60 năm là thành viên của liên minh dầu lửa.

Trong suốt nhiều năm, UAE đã mâu thuẫn với Saudi Arabia - thủ lĩnh không chính thức của OPEC - về vấn đề sản lượng. Trong khi Saudi Arabia muốn hạn chế sản lượng để giữ giá dầu ở mức cao, UAE lại muốn khai thác nhiều dầu hơn. Việc UAE bị Iran, một thành viên khác của OPEC, tấn công dữ dội trong cuộc chiến giữa Iran với Mỹ, giống như “giọt nước làm tràn ly”, khiến UAE đi đến quyết định rời khỏi khối.

Ngày 3/5, công ty dầu khí quốc doanh Adnoc của UAE cho biết sẽ đẩy nhanh một kế hoạch đầu tư 200 tỷ dirham (55 tỷ USD) vào một loạt dự án từ thượng nguồn tới hạ nguồn nhằm tăng sản lượng khai thác dầu. Chương trình đầu tư này là một phần của một kế hoạch lớn hơn đã được công bố từ trước.

Giới phân tích nhận định việc UAE rút khỏi OPEC sẽ làm suy giảm thêm khả năng của khối này trong việc gây ảnh hưởng lên giá dầu. Ảnh hưởng của OPEC vốn đã suy giảm trong nhiều qua do nhiều đối thủ trong lĩnh vực sản xuất dầu tăng mạnh sản lượng, như Mỹ tăng sản lượng dầu đá phiến.

Hiện nay, OPEC+ vẫn đang trong quá trình phục hồi lại phần sản lượng đã cắt giảm từ mấy năm trước. Trong tuyên bố của cuộc họp vừa rồi, liên minh không đề cập đến UAE.

“OPEC+ đang cho thấy sự bình tĩnh. Bằng cách duy trì đường lối sản lượng sau khi UAE rút lui, liên minh đang hành động như thể không có gì xảy ra. Họ đang dập tắt những đồn đoán về sự chia rẽ nội bộ và cố gắng thể hiện sự ổn định”, chuyên gia Jorge Leon, trưởng phân tích địa chính trị tại công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định với hãng tin Bloomberg.

Việc UAE rời OPEC sẽ không có tác động tức thì đến nguồn cung dầu, nhưng đồng nghĩa rằng UAE có thể đẩy nhanh việc tăng sản lượng một khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Khi đó, một cuộc chiến giá dầu trong tương lai có thể hình thành.

