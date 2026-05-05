VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

Đức Anh

05/05/2026, 14:05

Việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5/2026 đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cục diện các nước sản xuất dầu.

Với quy mô sản lượng vượt xa Qatar và Angola - hai thành viên đã rời OPEC lần lượt vào năm 2019 và 2023, UAE trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất từng rời khỏi tổ chức này.

Động thái này cho thấy UAE muốn tự chủ hơn trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu, đồng thời có thêm dư địa để tận dụng năng lực sản xuất còn dư. Trong OPEC, hạn ngạch sản lượng thường khiến các nước có công suất dự phòng lớn khó tăng sản lượng theo nhu cầu thị trường. Giới chức UAE khẳng định quyết định rời OPEC nhằm giúp nước này linh hoạt hơn trong sản xuất dầu, chứ không nhằm vào bất kỳ bên nào.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồ họa thông tin dưới đây cho thấy quy mô sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC trong năm 2025. Số liệu được tính theo mức bình quân trong giai đoạn tháng 1-11/2025 từ công cụ International Data Browser của EIA.

VnEconomy

Theo đó, Saudi Arabia là nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC, với sản lượng bình quân 9,5 triệu thùng/ngày. Đứng sau là Iraq với 4,4 triệu thùng/ngày, Iran với 4,2 triệu thùng/ngày và Kuwait với 2,6 triệu thùng/ngày.

Ngoài nhóm sản xuất lớn ở Trung Đông, Nigeria đạt 1,6 triệu thùng/ngày, Libya 1,4 triệu thùng/ngày, Algeria 1,2 triệu thùng/ngày và Venezuela 1 triệu thùng/ngày. Các nước có quy mô nhỏ hơn gồm Cộng hòa Congo và Gabon, cùng ở mức khoảng 0,3 triệu thùng/ngày, trong khi Guinea Xích đạo đạt 0,1 triệu thùng/ngày. Tính chung, sản lượng dầu của các thành viên hiện tại của OPEC đạt khoảng 26,6 triệu thùng/ngày. 

Với sản lượng 3,8 triệu thùng/ngày, UAE trở thành cựu thành viên có sản lượng lớn nhất của OPEC, cao hơn Qatar, Angola, Indonesia và Ecuador. Xét theo quy mô, việc UAE rút khỏi có thể làm giảm phần nào khả năng điều phối nguồn cung của OPEC, nhất là trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu chịu sức ép từ chiến sự Iran và gián đoạn tại tuyến vận tải năng lượng trọng yếu đi qua eo biển Hormuz.

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

19:04, 04/05/2026

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

09:28, 29/04/2026

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

10:38, 14/04/2026

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

Từ khóa:

opec sản lượng dầu thế giới uae
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy