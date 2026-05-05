Việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5/2026 đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cục diện các nước sản xuất dầu.

Với quy mô sản lượng vượt xa Qatar và Angola - hai thành viên đã rời OPEC lần lượt vào năm 2019 và 2023, UAE trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất từng rời khỏi tổ chức này.

Động thái này cho thấy UAE muốn tự chủ hơn trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu, đồng thời có thêm dư địa để tận dụng năng lực sản xuất còn dư. Trong OPEC, hạn ngạch sản lượng thường khiến các nước có công suất dự phòng lớn khó tăng sản lượng theo nhu cầu thị trường. Giới chức UAE khẳng định quyết định rời OPEC nhằm giúp nước này linh hoạt hơn trong sản xuất dầu, chứ không nhằm vào bất kỳ bên nào.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồ họa thông tin dưới đây cho thấy quy mô sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC trong năm 2025. Số liệu được tính theo mức bình quân trong giai đoạn tháng 1-11/2025 từ công cụ International Data Browser của EIA.

Theo đó, Saudi Arabia là nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC, với sản lượng bình quân 9,5 triệu thùng/ngày. Đứng sau là Iraq với 4,4 triệu thùng/ngày, Iran với 4,2 triệu thùng/ngày và Kuwait với 2,6 triệu thùng/ngày.

Ngoài nhóm sản xuất lớn ở Trung Đông, Nigeria đạt 1,6 triệu thùng/ngày, Libya 1,4 triệu thùng/ngày, Algeria 1,2 triệu thùng/ngày và Venezuela 1 triệu thùng/ngày. Các nước có quy mô nhỏ hơn gồm Cộng hòa Congo và Gabon, cùng ở mức khoảng 0,3 triệu thùng/ngày, trong khi Guinea Xích đạo đạt 0,1 triệu thùng/ngày. Tính chung, sản lượng dầu của các thành viên hiện tại của OPEC đạt khoảng 26,6 triệu thùng/ngày.

Với sản lượng 3,8 triệu thùng/ngày, UAE trở thành cựu thành viên có sản lượng lớn nhất của OPEC, cao hơn Qatar, Angola, Indonesia và Ecuador. Xét theo quy mô, việc UAE rút khỏi có thể làm giảm phần nào khả năng điều phối nguồn cung của OPEC, nhất là trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu chịu sức ép từ chiến sự Iran và gián đoạn tại tuyến vận tải năng lượng trọng yếu đi qua eo biển Hormuz.