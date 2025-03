Ước lãi 400 tỷ trong quý 1/2025, Quỹ ngoại vẫn bán 5 triệu cổ phiếu DBC

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE).

Theo đó, Pyn Elite Fund thông báo đã bán 5 triệu cổ phiếu DBC vào ngày 14/3, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 17 triệu cổ phiếu, chiếm 5,11% xuống còn hơn 12 triệu cp, chiếm 3,61%.

Mới đây, DBC đã có giải trình lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính họp nhất đã kiểm toán năm 2024 tăng 744,076 tỷ đồng (tương đương 30,7 lần) so với năm trước là do năm 2024, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của các công ty con thuộc tập đoàn được kiểm soát, người chăn nuôi đẩỵ mạnh tái đàn. Tập đoàn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để phát triển và mở rộng thị trường, theo đó, sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng và kết quả sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, giá bán lợn hơi cao so với cùng kỳ năm trước. Các Công ty chăn nuôi trong Tập đoàn làm tốt công tác an toàn sinh học, phòng ngừa và kiếm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi, theo đó kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi gia súc trong Tập đoàn đạt cao so với năm 2023.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Chứng khoán KB (KBSV) sau buổi gặp gỡ với ban lãnh đạo DBC. Theo đó, DBC dự kiến lợi nhuận sau thuế của quý 1/2025 đạt khoảng 400 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch LNST của 2025 và tương ứng mức tăng trưởng khoảng 450% YoY so với mức 72.6 tỷ của quý 1/2024.

Nguyên nhân là do giá bán có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian gần đây do các trang trại nuôi “heo gột” (mua heo từ 80kg về để nuôi lên 100 kg rồi bán) từ giai đoạn trước Tết bắt đầu xuất chuồng.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo chia sẻ DBC hiện vẫn đang thiếu chuồng nuôi do năng suất cao nên phải xuất bán lợn giống, ước khoảng 25-30 nghìn con/tháng trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo DBC cũng cho biết nguồn cung chưa thể tăng mạnh do dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp khiến các hộ chưa thể tái đàn quá nhiều; tác động của Luật chăn nuôi có hiệu lực từ 1/1/2025 khiến các hộ nuôi thu hẹp quy mô. Tổng lượng nuôi bởi hộ dân nhỏ dự kiến sẽ chỉ chiếm khoảng 10%-15% cả nước vào năm 2027, giảm mạnh từ khoảng mức 60%-70% trước đây.

Trong năm 2025, DBC sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trang trại ở Thanh Hóa (quy mô 3,600 nái và 60,000 lợn thịt ) và Quảng Trị (quy mô 6,200 nái và 90,000 lợn thịt), Quảng Ninh (quy mô 2,400 nái và 40,000 lợn thịt), Lào Cai (quy mô 3,200 nái và 50,000 lợn thịt).

DBC cũng định hướng quy mô đàn đạt khoảng 60 nghìn heo nái và sản lượng heo thịt đạt khoảng 1.2-1.5 triệu con/năm.