Công ty con của REE "chốt lời" 3,2 triệu cổ phiếu PPC

Công ty TNHH Năng lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Năng lượng REE, công ty con của REE đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 11/5 đến 8/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của REE sẽ giảm từ 24,14% vốn, tương đương 77,39 triệu cổ phiếu xuống 23,14%, tương ứng 74,19 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu PPC đang được giao dịch quanh mức 15.500 đồng/cp. Tạm chiếu theo mức giá này ước tính REE sẽ thu về 49,6 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Mới đây, công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) lưu ý rằng REE đã chi khoảng 700 tỷ đồng để mua phần lớn tỷ lệ sở hữu hiện tại của REE tại PPC (22,37%) vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, tương ứng với chi phí đầu tư là khoảng 9.750 đồng/cổ phiếu.

Theo quan điểm của VCSC, việc thoái vốn này củng cố chiến lược dài hạn của REE là tập trung vào năng lượng tái tạo. Đồng thời, VCSC kỳ vọng REE sẽ tiếp tục thoái vốn tại PPC trong thời gian tới và VCSC hiện có khuyến nghị "mua" dành cho REE với giá mục tiêu là 85.300 đồng/cổ phiếu.

Hết quý 1/2023, PPC ghi nhận doanh thu đạt gần 1.311 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2022; tuy nhiên lãi sau thuế giảm 50% về gần 40 tỷ đồng.

Được biết, PPC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 24/5/2023 tại Hội trường Trụ sở công ty. Theo đó, PPC đặt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2023 là 3,5 tỷ kWh, tăng 23% so với cùng kỳ. Công ty Chứng khoán VietCap cho biết kế hoạch này tương ứng 113% dự báo cả năm của VCSC và VCSC cho rằng mức tăng trưởng này là do sản lượng cao hơn đáng kể từ nhà máy Phả Lại 2 do tổ máy S6 được kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại vào nửa cuối năm 2023.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 của PPC là 266 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, tương ứng 73% dự báo cả năm của VCSC và VCSC cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch của PPC và dự báo của chúng tôi là do công ty dự báo thu nhập cổ tức từ HND và QTP thấp hơn so với dự báo của chúng tôi.

Đáng chú ý, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2023 do QTP dự kiến trả cổ tức ở mức 985 đồng/cổ phiếu cho năm 2022 – thấp hơn dự báo của chúng tôi (1.200 đồng/cổ phiếu) và VCSC cũng lưu ý rằng lợi nhuận trước thuế thực tế của PPC cao hơn kế hoạch của công ty trung bình 37% trong 8 năm qua.

Về cổ tức, PPC đề xuất mức cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu) cho năm 2022 và 5% (500 đồng/cổ phiếu) cho năm 2023. VCSC hiện dự báo mức cổ tức 600 đồng/cổ phiếu cho cả hai năm.

Được biết, ông Vũ Xuân Dũng – hiện là thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc của PPC – đề nghị từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. PPC đề xuất ông Mai Quốc Long – Kế toán trưởng của EVNGENCO2 từ năm 2014 – thay thế ông Dũng. Ông Long có bằng Thạc sỹ QTKD từ ĐH Griggs (Mỹ) và đã giữ nhiều chức vụ trong bộ phận kế toán của các công ty thuộc EVN từ năm 2002.

Đồng thời, PPC chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, người đại diện cho 30% cổ phần PPC của EVNGENCO2 và quyền Tổng Giám đốc của PPC từ tháng 7/2022, là Tổng Giám đốc của công ty trong giai đoạn 2023-2027. Được biết, ông Hải là Kỹ sư hệ thống điện với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại PPC.