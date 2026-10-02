Lam Kinh rộn ràng đón du khách về trẩy hội

Ngay từ sáng sớm ngày 2/10, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người nối nhau về khu vực quanh sân Rồng, tạo nên không khí tưng bừng trong ngày hội lớn của xứ Thanh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu, ôn lại chặng đường 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và các tướng sĩ nghĩa quân.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Từ Hội thề Lũng Nhai năm 1436 đến khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi năm 1428, nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho đất nước. Vùng đất Lam Sơn sau đó trở thành nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu, hình thành nên Lam Kinh – vùng đất thiêng gắn với lịch sử và truyền thống dân tộc.

Ngay sau các nghi lễ, tiếng trống khai hội vang lên, chính thức mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của phần hội là chương trình nghệ thuật “Hào khí Lam Sơn – Bản hùng ca đất Việt”, với sự tham gia của hơn hai trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự lễ khai hội. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Những màn ca múa nhạc kết hợp nghệ thuật hiện đại với các loại hình diễn xướng truyền thống của xứ Thanh tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế.

Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật, du khách về Lam Kinh dịp này còn được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng. Những màn thi diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cùng các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn, khua luống, đánh đu, kéo co tạo nên không khí vui tươi, sôi động.

Hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Ẩm thực truyền thống cũng góp phần làm phong phú hành trình trải nghiệm của du khách. Những món ăn mang hương vị đặc trưng của núi rừng được các nghệ nhân chế biến, giới thiệu, giúp du khách cảm nhận rõ hơn nét văn hóa ẩm thực của vùng đất xứ Thanh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 3/10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và một số địa điểm liên quan. Đặc biệt, từ ngày ba mươi tháng chín đến hết ngày ba tháng mười, du khách được miễn một trăm phần trăm vé vào cửa khu di tích.

Giữa không gian cổ kính của vùng đất Lam Sơn, từng dòng người vẫn tiếp tục tìm về. Với mỗi du khách, hành trình trẩy hội không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là dịp cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.