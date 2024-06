SAM Holdings muốn thoái toàn bộ 7,2 triệu cổ phiếu tại SAM Agritech

Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE) thông báo Quyết định của Tổng giám đốc về việc thoái vốn tại CTCP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao (SAM Agritech ).

Theo đó, SAM thông qua việc thoái vốn toàn bộ 7,2 triệu cổ phiếu nắm giữ tại SAM Agritech, dự kiến thực hiện trong quý II/2024. Tuy nhiên, giá chuyển nhượng chưa được công ty công bố.

Theo báo cáo thường niên năm 2023, SAM Holdings đang đầu tư 72 tỷ đồng vào SAM Agritech (hoạt động chính trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh nông sản).



SAM Agritech sở hữu vùng trồng nguyên liệu lên đến 3.000 ha tại Đắk Nông, thích hợp cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và một nhà máy chế biến hồ tiêu quy mô 9.000 tấn/năm.

Bên cạnh phát triển kinh doanh, SAM Agrirtech góp phần cho sự phát triển kinh tế địa phương, ổn định đời sống cho người nông dân khu vực bằng cách giải quyết công ăn việc làm, hỗ trợ công nghệ tiên tiến, phát triển giống cây trồng, mang lại các giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản.

Đồng thời, HĐQT SAM thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại BIDV bao gồm toàn bộ số tiền vay gốc 750 tỷ đồng, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Họp đồng tín dụng, Họp đồng cấp bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng và các Phụ lục/Họp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM ký kết với BIDV...

Kết thúc quý 1/2024, SAM ghi nhận lãi sau thuế tăng 116,12% từ 12,8 tỷ lên 27,77 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 trên báo cáo tài chính riêng lãi 34,46 tỷ đồng so với quý 1/2023 lãi 11,89 tỷ đồng.



Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận sau thuế riêng và hợp nhất quý 1/2024 cao hơn so với cùng kỳ năm trước là do tăng doanh thu bán hàng và giảm chi phí tài chính.