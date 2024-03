SCIC sắp bán đấu giá hơn 6,7 triệu cổ phần Sách Việt Nam để thoái vốn

Ngày 2/4/2024 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần CTCP Sách Việt Nam (Savina) (mã VNB-UPCoM) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 6.790.996 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu và 10% vốn điều lệ của Savina. Giá khởi điểm là 15.700 đồng/cổ phần.

Việc chào bán cổ phần Savina do SCIC nắm giữ nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư của SCIC và chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đăng ký của công ty.

Savina tiền thân là Nhà In Quốc Gia, được thành lập ngày 10/10/1952, đánh dấu sự ra đời của ngành phát hành sách Việt Nam. Năm 2016, Savina thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để cổ phần hóa, đấu giá thành công 16,5 triệu cổ phần tại HNX với giá bình quân là 13.072 đồng/cổ phần, chuyển đổi thành CTCP Sách Việt Nam.



Hiện vốn điều lệ thực góp của Savina là 679 tỷ đồng, cổ phiếu của công ty đang được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán VNB, giá đóng cửa tại ngày 21/3/2024 là 13.800 đồng/cổ phiếu.

Hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm, Savina có doanh thu thuần chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh, phát hành sách và cho thuê văn phòng, đạt mức tăng trưởng mạnh, từ 23,14 tỷ đồng năm 2021 lên 33,7 tỷ đồng năm 2022, tương đương mức tăng 45,64%. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 là 62,72 tỷ đồng tăng 12,37% so với năm 2021.



Ngoài các hình thức kinh doanh truyền thống, công ty cũng đặt kế hoạch phát triển lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh e-book, e-learning… đáp ứng sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi về xu thế tiêu dùng trong tương lai. hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Savina, tính đến hết quý 3/2023 có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động phát hành sách và cho thuê văn phòng đạt hơn 25,17 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 50,61 tỷ đồng. Tổng tài sản ghi nhận mức tăng nhẹ từ 927,74 tỷ đồng năm 2021 lên 1.034,92 tỷ đồng tính đến hết quý 3/2023.

Savina hiện đang thuê và quản lý nhiều khu đất có vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), số 2 Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) với tổng diện tích lên tới 14.082 m2 đất làm trụ sở làm việc và cửa hàng kinh doanh - trong đó, hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại các lô đất và tài sản trên đất tại số 22A và 22B Hai Bà Trưng, số 50A Hàng Bài (Hà Nội) tính tới cuối năm 2023 đã hết hạn và đang được Savina thực hiện gia hạn với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đây sẽ là phiên đấu giá thứ 3 trong năm 2024 được tổ chức tại HNX. Trước đó, phiên đấu giá cổ phần CTCP Tập đoàn Vinacontrol và CTCP Vận tải biển Hải Âu đều được tổ chức thành công.

Trước đó, SCIC vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 1 năm 2024 bao gồm 27 doanh nghiệp - trong danh sách trên có một số cái tên đáng chú ý đang giao dịch trên sàn chứng khoán như CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE), CTCP Sách Việt Nam - Savina (mã VNB-UPCoM), Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam - Seaprodex (mã SEA-UPcOM), CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (mã QTC-HNX); CTCP Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (mã VIW-UPCoM); Công ty Nhựa Việt Nam (mã VNP-UPcOM); Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (mã VEC-UPCoM)...