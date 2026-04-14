Trang chủ Thế giới

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

Bình Minh

14/04/2026, 10:38

Trong tháng 3 vừa qua, tổng sản lượng dầu của các nước thành viên OPEC sụt giảm hơn 27%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sụt giảm kỷ lục trong tháng 3/2026, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của các thành viên chủ chốt trong khối.

Theo dữ liệu chính thức từ OPEC, tổng sản lượng khai thác dầu của tổ chức đã giảm 7,88 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày trong trước, tương đương giảm hơ 27%, chủ yếu do sự sụt giảm tại Iraq, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kuwait. Đây là mức giảm mạnh nhất trong dữ liệu thống kê hàng tháng của OPEC bắt đầu từ những năm 1980.

Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran đã dẫn tới việc eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng ở Vịnh Ba Tư - bị Iran đóng cửa trong hơn 6 tuần qua.

Tình trạng tê liệt giao thông ở Hormuz buộc các nhà sản xuất dầu trong khu vực phải cắt giảm hoạt động bơm dầu. Ngoài ra, hạ tầng dầu khí của nhiều nước Vùng Vịnh cũng hứng chịu thiệt hại lớn do các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo giá các sản phẩm từ dầu như nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng, đe dọa gây ra một làn sóng lạm phát mới trong nền kinh tế toàn cầu.

Báo cáo từ Ban thư ký OPEC dường như không đề cập đến eo biển Hormuz hoặc việc tuyến đường này bị đóng cửa.

Ngày 13/4, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn các tàu ra và vào các hải cảng của Iran, đồng thời tạo điều kiện lưu thông cho tàu ra và vào các cảng không phải của Iran. Cùng với đó, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran để đạt một thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Sự sụt giảm sản lượng dầu tháng 3 của OPEC vượt kỷ lục cũ là mức giảm 6,28 triệu thùng ghi nhận vào tháng 5/2020 - thời điểm liên minh OPEC+ của OPEC và một số đối tác ngoài khối gồm Nga - cắt giảm sản lượng do nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sụt giảm trong đại dịch Covid-19.

Iraq là nước OPEC có sản lượng dầu giảm mạnh nhất trong tháng 3, với mức giảm 2,56 triệu thùng/ngày xuống còn 1,63 triệu thùng/ngày, theo báo cáo của OPEC. Saudi Arabia theo sau với mức giảm 2,31 triệu thùng xuống còn 7,8 triệu thùng mỗi ngày.

Trong báo cáo tháng này, OPEC giảm dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 2/2006, với lượng giảm 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng nhu cầu dầu của thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm, dẫn tới dự báo về nhu cầu của cả năm không có sự thay đổi.

Trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bùng nổ vào ngày 28/2, OPEC+ đã đảo ngược các chương trình cắt giảm sản lượng mà liên minh đã triển khai trong mấy năm trước.

Trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 5/4 vừa qua, OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 - một động thái chủ yếu mang tính biểu tượng trong bối cảnh hiện nay. Cuộc họp sản lượng tiếp theo của khối sẽ diễn ra vào ngày 3/5.

Giới phân tích nhận định hiện chưa rõ việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz có sớm cải thiện dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh hay không. Tuy nhiên, việc Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran đang giúp giữ giá dầu dưới mốc 100 USD/thùng.

Sáng nay (14/4), giá dầu giảm sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng bước tiếp theo trong đàm phán hòa bình là tùy thuộc vào Iran. Giá dầu Brent giao sau tại London và giá dầu WTI giao sau tại New York dao động ở vùng 97-98 USD/thùng.

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

09:48, 14/04/2026

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

09:07, 13/04/2026

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

11:14, 13/04/2026

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Các doanh nghiệp điện gió Trung Quốc kêu gọi chặn cạnh tranh giá "ác tính"

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong ngành điện gió Trung Quốc cảnh báo tình trạng đấu thầu dưới giá thành đang đe dọa an toàn và tính bền vững của thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, đồng thời kêu gọi sớm đưa thị trường trở lại quỹ đạo cạnh tranh hợp lý.

Những điều cần biết về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Giới phân tích nhận định, mục đích của Tổng thống Donald Trump khi đưa ra quyết định trên là nhằm xoay chuyển cục diện cuộc chiến giữa Mỹ với Iran...

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

Vào 10h sáng thứ Hai (13/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ, quân đội Mỹ bắt đầu chặn tàu thuyền ra vào các cảng của Iran...

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu trượt mạnh khỏi ngưỡng 100 USD/thùng

Nhà đầu tư phấn khởi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Phía bên kia đã gọi cho chúng tôi. Họ muốn đi đến một thỏa thuận lắm rồi”...

5 tiểu bang Mỹ có GDP ngang với 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu

Tuy nhiên, xét về GDP bình quân đầu người danh nghĩa và theo sức mua, các bang Mỹ cho thấy sự vượt trội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

