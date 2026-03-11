VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đức Anh

11/03/2026, 14:02

Bắc Mỹ và Trung Đông tiếp tục là hai khu vực chi phối nguồn cung, khi đóng góp gần 60% tổng sản lượng toàn cầu, qua đó giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

VnEconomy

Bắc Mỹ hiện là khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm 29,9% tổng sản lượng toàn cầu trong năm 2025, tương đương bình quân 31,8 triệu thùng/ngày. Phần lớn nguồn cung đến từ Mỹ, nơi sản lượng dầu lập kỷ lục mới trong năm qua. Trong hai thập kỷ vừa qua, sản lượng của Mỹ đã tăng gấp hơn hai lần, chủ yếu nhờ hoạt động khai thác dầu đá phiến phát triển mạnh. Canada cũng đạt mức cao kỷ lục, với sản lượng 5 triệu thùng/ngày vào tháng 12/2025.

Trung Đông là khu vực sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, với sản lượng khoảng 31 triệu thùng/ngày trong năm 2025.

Trong đó, Saudi Arabia tiếp tục là nhà sản xuất lớn nhất khu vực với sản lượng 9,6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, năm ngoái, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng có xu hướng chuyển sang khí tự nhiên. Từ nay đến năm 2030, sản lượng khí tự nhiên của Saudi Arabia được dự báo tăng 60%.

Iran đạt sản lượng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm 2025, song vẫn thấp hơn mức đỉnh 4 triệu thùng/ngày ghi nhận vào năm 2007.

Bất chấp sự dịch chuyển trong cơ cấu đầu tư năng lượng, Trung Đông vẫn giữ vai trò trung tâm trên thị trường dầu toàn cầu. Trong năm 2025, sản lượng dầu thô của khu vực này vẫn cao hơn tổng sản lượng cộng lại của châu Phi, châu Âu, Trung và Nam Mỹ, và châu Á - Thái Bình Dương.

Vai trò của Trung Đông càng rõ khi phần lớn dầu của khu vực này được vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trong khi chỉ khoảng 7% lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ đi qua Hormuz, các nền kinh tế châu Á lại phụ thuộc lớn hơn nhiều vào tuyến này. Gần 90% lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển này có điểm đến là châu Á.

Để phòng ngừa nguy cơ gián đoạn nguồn cung, nhiều quốc gia duy trì kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Các thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), bao gồm nhiều nước nhập khẩu ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, phải nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhu cầu nhập khẩu thực tế. Trung Quốc cũng đã xây dựng kho dự trữ dầu thuộc hàng lớn nhất thế giới.

Nhìn chung, thị trường dầu toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào một số ít khu vực sản xuất và tuyến vận chuyển chủ chốt. Do đó, kho dự trữ chiến lược đóng vai trò quan trọng giúp các nước giảm bớt tác động từ cú sốc nguồn cung.

