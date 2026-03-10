Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Bình Minh

10/03/2026, 17:15

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây ở Trung Đông...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo phân tích của công ty tư vấn Rapidan Energy, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đã bị gián đoạn trong 9 ngày qua, khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Giá dầu thô đã có lúc tăng lên gần mức 120 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 9/3 khi chiến sự tiếp tục leo thang và lan rộng ở Vùng Vịnh.

Trước đây, sự gián đoạn lớn nhất là trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 khi Anh, Pháp và Israel tấn công bán đảo Sinai của Ai Cập, làm gián đoạn khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu lúc bấy giờ.

Sự gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz hiện nay cũng lớn gấp gần 3 lần cú sốc do lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab năm 1973, khi đó làm gián đoạn khoảng 7% nguồn cung toàn cầu.

Điểm khác biệt lớn giữa cú sốc nguồn cung do cuộc chiến Mỹ - Iran và các cuộc khủng hoảng trước đây là thế giới hiện không có công suất sản lượng thay thế để giải quyết vấn đề này.

Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nắm giữ phần lớn khả năng sản xuất dầu dự phòng, nhưng các đã bị chặn khỏi thị trường dầu toàn cầu do việc đóng cửa Hormuz.

Các nhà phân tích của Rapidan viết trong một báo cáo: "Cuộc xung đột không chỉ làm gián đoạn một phần lớn nguồn cung toàn cầu mà còn đồng thời làm gián đoạn các nhà sản xuất có khả năng sản xuất dự phòng lớn nhất. Kết quả là một thị trường không có vùng đệm. Không có nhà sản xuất nào sẵn sàng can thiệp”.

Điều này có nghĩa là thị trường dầu toàn cầu sẽ cần phải cân bằng thông qua sự suy giảm nhu cầu khi giá dầu tăng cao - theo báo cáo.

Nguồn: Rapidan Energy.
Nguồn: Rapidan Energy.

Rapidan nêu rõ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) của Mỹ là "hữu hạn và không đủ để bù đắp hoàn toàn" lượng dầu bị kẹt trong Vịnh Ba Tư do việc đóng cửa Hormuz. Hiện tại, SPR có 415 triệu thùng, tương đương khoảng 58% tổng công suất được ủy quyền của dự trữ này là 714 triệu thùng - theo Bộ Năng lượng Mỹ.

Phản hồi câu hỏi của hãng tin CNBC, một quan chức Nhà Trắng nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump tin "thị trường dầu vẫn đang đủ cung và nếu cần hành động, chúng tôi sẽ hành động”.

Theo Rapidan, các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ đương đầu sức ép phải xả dự trữ dầu lửa chiến lược của họ vì đây là "lựa chọn phản ứng nguồn cung duy nhất còn lại”.

Các bộ trưởng tài chính của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đã họp vào ngày 9/3 để thảo luận về việc phối hợp xả dự trữ dầu, nhưng chưa đi đến quyết định. Ngày 10/3, bộ trưởng năng lượng của khối này sẽ tiếp tục thảo luận.

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

14:28, 10/03/2026

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

15:12, 09/03/2026

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

23:32, 07/03/2026

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Từ khóa:

giá dầu Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới nhà giàu đang rút lui mạnh mẽ khỏi Vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran diễn ra căng thẳng...

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 vừa qua, và kim ngạch xuất khẩu của nước này cũng vượt xa kỳ vọng...

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran...

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Trong năm 2025, xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc chiếm tới 89,9% doanh số tại Mexico, trong khi tại Mỹ, thị phần của nhóm xe này gần như bằng 0...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy