Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, nhiệt điện than chiếm hơn 49%

Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm tới 49,7% tổng sản lượng huy động...

Sửa chữa điện hotline. Ảnh: EVN.

Ngày 3/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp một số thông tin về tình hình sản xuất và cung ứng điện tháng 10 và 10 tháng năm 2026.

Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10 đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các nguồn điện 10 tháng gồm: thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7%, trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh; điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%. Sản lượng truyền tải mười tháng ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10/2026, tập đoàn tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch năm, tập trung các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Về nguồn điện, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm hai tổ máy đốt than với tổng công suất 1.403MW đã cơ bản hoàn thành, sản lượng phát lên lưới đạt 620 triệu kWh, hướng tới mục tiêu phát điện thương mại cả hai tổ máy trong năm 2026. Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II gồm 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tổng công suất 1.612,8 MW đã khởi công xây dựng và đang triển khai các hạng mục theo hợp đồng.

Dự kiến, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ phát điện thương mại trong năm 2026. Ảnh: EVN.

Bên cạnh đó, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái gồm 4 tổ máy tổng công suất 1.200 MW đã hoàn tất ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Dự án Thủy điện Trị An mở rộng gồm 2 tổ máy tổng công suất 200MW đang thi công đồng bộ, tập trung các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị. Phấn đấu trước ngày 30/11/2026 sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng cầu Hiếu Liêm.

Về lưới điện, trong 10 tháng năm 2026, toàn tập đoàn đã khởi công 150 công trình và đóng điện 137 công trình cấp điện áp 110kV đến 500kV, gồm 05 dự án 500kV, 16 dự án 220kV và 116 dự án 110kV. Nổi bật là việc đóng điện máy biến áp AT1 500kV-900MVA tại Trạm biến áp 500kV Di Linh, cùng ba dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc gồm: trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.

Bước sang tháng 11/2026, EVN cho biết theo số liệu tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ. Các đơn vị thủy điện theo dõi sát thủy văn, chủ động ứng phó El Nino, phối hợp NSMO vận hành tích nước hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Cùng với đó, các đơn vị nhiệt điện bảo đảm khả dụng cao, sẵn sàng phát điện hỗ trợ thủy điện tích nước, khẩn trương ký hợp đồng mua than năm 2027, kiểm tra thiết bị không để xảy ra sự cố chủ quan và duy trì nhiên liệu dự trữ đúng định mức. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giữ độ khả dụng cao nhất cho đường dây, thiết bị, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa sự cố.

EVN yêu cầu EVNNPT giữ độ khả dụng cao nhất cho hệ thống lưới điện truyền tải. Ảnh: EVN.

Các Tổng công ty và Công ty Điện lực chủ động làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải nhằm đối phó nguy cơ thiếu hụt công suất đỉnh giờ cao điểm. Đồng thời, phối hợp NSMO dự báo phụ tải, đánh giá ảnh hưởng từ nguồn điện phân tán, điện mặt trời mái nhà tự dùng và phương tiện xe điện, chuẩn bị phương án điều hòa tải và huy động nguồn diesel dự phòng. Các đơn vị cũng phối hợp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm điện cùng cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đầu tư nguồn điện, tập đoàn phấn đấu phát điện thương mại cả 2 tổ máy của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026. Đồng thời, trong quý 4/2026, tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật toàn bộ Dự án LNG Quảng Trạch II; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III; tập trung thi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái.

Liên quan đến đầu tư xây dựng lưới điện, trong các tháng cuối năm 2026, tập trung thi công, bảo đảm đóng điện toàn tuyến dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - trạm biến áp 500kV Long Thành. EVNNPC đẩy nhanh công tác triển khai lắp đặt Hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) trên lưới điện phân phối, hoàn thành quy mô còn lại để đạt mục tiêu tổng cộng 805MW. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đảm bảo tiến độ các dự án cấp điện cho phụ tải Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027.